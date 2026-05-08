愛爾麗衍生退費爭議 高雄衛生局調病歷嚴辦超額收費

愛爾麗診所疑涉偷拍案衍生退費爭議，高雄市衛生局表示，昨天派員至2家分店要求業者全面受理退費，針對部分療程涉違反超額、擅立項目收費等，今天調閱病歷紀錄並嚴查嚴辦。

衛生局今天發布新聞稿表示，市府對愛爾麗案高度重視，針對診所內體雕、雷射及施打肉毒桿菌等療程並預收款項，及涉違反收費標準，超額或擅立項目收費，衛生局今日持續調閱相關病歷紀錄調查。

衛生局強調，若相關事證查證屬實，將依「醫療法」裁處新台幣5萬至25萬元罰鍰，並責令診所限期將超收費用全數退還患者。

衛生局呼籲消費者若有相關爭議，可撥打高雄市府「消費者服務中心」專線（07-3373685），將由專人協助提供法律諮詢與消費爭議協商，全力保障民眾合法權益。

全案因由，一名女網友指1日前往愛爾麗診所板橋店診療間進行體雕，在診療間換衣服時，發現天花板角落不明裝置疑藏有攝影鏡頭，診所人員稱是煙霧偵測器，女子認有疑慮仍報警；警調擴大調查後發現，全台多間門市皆有針孔攝影機。