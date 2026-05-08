愛爾麗退費單惹議 高市府介入協調刪「不得求償、保密」條款

愛爾麗醫美診所針孔偷拍風波延燒，高雄博愛店、中山店2家分店掀起退費潮，高市衛生局今針對體雕、雷射及施打肉毒桿菌等預收款項超額或擅立項目收費稽查，若違反將開罰5萬至25萬元罰鍰，另退款單載明不得請求其他賠償且要保密的條款，經協調業者已同意刪除；高市府截至今天接獲約38件消費申訴，6件要求精神賠償。

愛爾麗針孔偷拍案爆發以來，大批民眾要求退還療程預付的費用，但因計算基準各有不同，業者願意退費金額與實際狀況產生落差，另外退款單上載明不能再請求其他的賠償，並要求保密的條款及違約金條款，引爆消費者不滿向衛生局投訴。

衛生局昨晚介入協調，倘若業者偷拍等情事確鑿涉刑事責任，恐須連帶民事賠償，經協調後，最後業者同意拿掉，讓消費者盡快完成退費。

衛生局表示，將持續調查診所是否涉及違規預收療程費用，包含體雕、雷射、肉毒等醫美療程，以及有無超收費用或自行增設收費項目等情況，若查證屬實，將依醫療法開罰5萬到25萬元，並要求診所限期把多收的費用退還給消費者。

截至目前，高市府共接獲38件消費申訴，其中6件要求精神賠償，主任消保官殷茂乾今天表示，申訴案件6日起陸續進案，當時業者尚未發布退費聲明，內容以終止契約、辦理退費為主，少部分消費者則提到精神賠償的訴求，業者昨天才正式對外承諾退費、不扣手續費與贈品費用，退費程序仍在進行中。

殷茂乾指出，愛爾麗總公司已公開發出退費聲明，就應依承諾內容辦理，市府也會持續追蹤退費執行情形，若消費者與業者間仍有無法達成共識，將受理後續協調。

至於協調方式，考量案件涉及個人隱私與醫療內容，原則上將採個案方式處理，不會集中統一協調，避免消費者個人經歷被其他人知悉。

針對精神慰問金部分，殷茂乾說，申訴人尚未提出明確金額，由於屬民法損害賠償範疇，仍須依個案情況，每個人的主觀感受、實際損害不同，最終仍要視個案與認定結果而定。

他說，除了消保受理申訴管道外，後續也將請衛生局協助了解診療院所狀況，並同步行文通知業者，要求妥善處理消費爭議。