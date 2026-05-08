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影／愛爾麗針孔申訴破290件 盧秀燕：今要求業者刪「免責霸王條款」
知名連鎖醫美集團「免責權」爆煙霧偵測器微型針孔監視器涉及偷拍事件，台中市長盧秀燕今天受訪時說，到今早八時，全國已有逾290件消費申訴，其中台中已有37件，台中市政府今派法制局和衛生局赴台中二分店，要求業者必須理賠，且不能要求免責權，保障消費者權益。
盧秀燕今出席敦化公園地下停車場上梁典禮。會後受訪時說，愛爾麗爆涉及針孔偷拍事件，到今早8時，全國已有逾290件消費申訴，其中台中有37件，愛爾麗表達賠償意願，但卻同時要求申訴的消費者要給愛爾麗免責權，也就是放棄法律追訴權 ，這是不可以的。
也因此，台中市政府今天會派法制局、衛生局前往愛爾麗台中二個分店，要告訴愛爾麗不但要求理賠，而且不能要求申訴者放棄追訴權、結予免責，在愛爾麗相關賠償文件不可以記載愛爾麗免責、消費者放棄法律追訴權利，市府今天會行動。
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