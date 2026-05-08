影／愛爾麗針孔申訴破290件 盧秀燕：今要求業者刪「免責霸王條款」

愛爾麗醫美集團陷入偷拍事件延燒，集團總裁常如山等3人今天凌晨遭收押，新北市板橋區又傳出連鎖醫美2間診所疑似裝有微型針孔監視器的「煙霧偵測器」，也涉偷拍風波，新北市衛生局及警方今天上午聯手前往調查。遭搜查的診所今天中午發出聲明表示，診所內設有公開可見的攝影設備，並無刻意隱瞞或秘密偷拍之情事。

2026-05-08 13:45