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又一全國連鎖醫美爆裝針孔偷拍 新北檢：視情況發動搜索

聯合報／ 記者蔣永佑／新北即時報導
愛爾麗針孔偷拍風暴方興未艾，又傳出另一連鎖醫美業者位於新北市板橋區的分店疑似偷拍病患，新北地檢署證實，警方已報請檢方指揮偵辦，未來檢方將視情況發動搜索。圖／聯合報系資料照片
愛爾麗針孔偷拍風暴方興未艾，又傳出另一連鎖醫美業者位於新北市板橋區的分店疑似偷拍病患，新北地檢署證實，警方已報請檢方指揮偵辦，未來檢方將視情況發動搜索。圖／聯合報系資料照片

愛爾麗針孔偷拍風暴方興未艾，又傳出另一連鎖醫美業者位於新北市板橋區的分店，也疑似安裝針孔偷拍病患，目前已由衛生單位及警方前往旗下分店稽查中。對此，新北地檢署證實，警方已就該案報請檢方指揮偵辦，目前仍屬行政稽查，未來檢方將視情況發動搜索。

據了解，該業者在醫美界規模、名氣雖不如愛爾麗，但也相當有名，在全國擁有多家分店，新北有5分店，疑似有民眾向新北市衛生局檢舉，該醫美診所同樣有裝設針孔偷拍情形，衛生局人員今天於是會同轄區警方前往行政稽查。

同時，板橋警分局也就此部分，向新北檢報請指揮偵辦，新北檢表示，將視稽查所得結果，若發現可能涉及犯罪的相關事證，檢方將視情況指揮警方前往現場執行搜索。

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