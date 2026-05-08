不只愛爾麗偷拍！又傳板橋2醫美診所被搜 侯友宜：全面普查

愛爾麗醫美集團陷入偷拍事件延燒，集團總裁常如山等3人遭收押，新北市板橋區又傳出2家醫美診所疑似裝有微型針孔監視器，也涉偷拍風波，新北市衛生局及警方今天上午聯手前往調查。

新北地檢署偵辦愛爾麗偷拍案，為釐清是否有集團高層授意安裝針孔偷拍病患，前天拘提愛爾麗集團總裁常如山、常的特助張元齡及負責監視器維修的工程師謝金亨後，將3人聲請收押禁見獲准。

新北市長侯友宜今出席土城哈客館啟用後表示，針對這起事件，新北市政府特別成立公安小組，專門針對醫美診所展開專案查察。尤其是聯合公安小組，除了針對醫美診所的聯合稽查外，也會對運動場館、三溫暖等場所全面普查。他希望能夠確保市民的隱私權得到充分尊重，同時也保障市民在就醫、使用公共設施時的各項權益。