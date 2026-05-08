影／愛爾麗爆偷拍…檢警搜索高雄2家診所 消費者現場急求退費

愛爾麗醫美集團傳出診間裝針孔攝影機，愛爾麗在高雄有2家診所，今天高雄、橋頭地檢署指揮警方，動員搜索這2家診所診所，搜索行動期間，仍有消費者進入要求退費。

愛爾麗在高雄新興區中山一路、左營區博愛三路各有1家診所，在爆出診間裝設針孔攝影機，疑侵害患者及消費者隱私。高雄警方表示還沒受理到被害人報案。

愛爾麗集團總裁常如山經新北地檢署聲押獲准，檢方協調由各地地檢署分別查辦各地愛爾麗診所。高雄、橋頭2地檢署，今天立即指揮新興、左營2警分局搜索2家診所。

今天上午10時許，警方動員同步搜索，帶梯子進愛爾麗診所。據悉，診間內的針孔攝影機疑已經卸除，公共區域還有許多監視器。

當警方搜索時，有許多愛爾麗的消費者去要求退費。其中1名女子說，自從愛爾麗開幕，她在這裡除斑約有10多年，花了不少錢。自至發稿期間，警方搜索行動仍持續中。