愛爾麗針孔偷拍風波擴大 陳其邁：高市府成立專案小組聯合稽查

醫美品牌「愛爾麗集團」針孔偷拍事件越滾越大，受害者眾多，高雄分店昨天傳出消費糾紛。市長陳其邁表示，高雄市政府已成立專案小組，針對一些潛在風險地點進行聯合稽查，全力稽查及杜絕不法。

陳其邁今天上午參加fucos13珊瑚廣場開幕儀式，針對近來受關注的愛爾麗偷拍事件談市府的因應作為。

陳其邁表示，前天已責成副秘書長王啟川成立專案小組，針對一些可能潛在風險地點進行聯合稽查，希望說在各種不應該發生所謂的偷裝針孔，或未經顧客同意的這種安裝攝像頭等事件能夠減少發生、全力來防範。

陳其邁提醒業者，裝置攝影機來防止或全力維護公共安全的時候，若涉及到病人隱私，未經同意是違法的行為，所以市府也會全力來稽查及杜絕這些不法的情形。

另針對昨日高雄愛爾麗門市所產生的消費糾紛部分，陳其邁表示，昨晚有相關協調會，衛生局是主管機關，已介入協調及處理。