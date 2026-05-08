愛爾麗爆針孔偷拍 蔣萬安說重話：絕不容許侵害市民隱私權的任何行為

針對愛爾麗醫美診所針孔事件，北市府今日啟動為期2周擴大反針孔稽查專案。蔣萬安上午受訪指出，北市要表達非常嚴正的立場，絕對不容許任何違法針孔偷拍、侵害市民隱私權的任何行為，所以只要一旦查到，絕對嚴辦，絕不寬貸。

北市府今日全日跨局處展開聯合稽查，由衛生局對醫美診所、商業處對三溫暖業者、體育局對體育場館，在警局派員以專業設備協同下，進行反針孔偵測現地稽核，時間持續2周。

蔣萬安上午參加民生水資源再生廠及環境教育館啟用典禮受訪，針對今天的針孔大稽查，蔣萬安說，首先要表達非常嚴正的立場，只要一旦查到，絕對嚴辦，絕不寬貸。

蔣萬安表示，所以從今天開始，台北市政府就會啟動為期2周全台北市整體反針孔偷拍的聯合稽查專案。包括醫美診所、體育場館、三溫暖等，會結合警察局、衛生局、商業處等相關單位來聯合稽查。

蔣萬安說，只要當場查到，一定即刻進入相關的行政裁罰流程，同時警察會立即的查扣、蒐證、移送法辦。透過這樣的一個聯合稽查，要確保所有市民朋友的消費權益、確保大家的安全，「這個是我們的責任。」