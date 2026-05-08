愛爾麗偷拍案 網狂讚吹哨者「一篇文章扳倒一家企業」

新北地檢署偵辦愛爾麗偷拍案，受害者中甚至有未成年。新北地方法院裁定愛爾麗集團總裁常如山、特助張元齡及負責監視器維修的工程師謝金亨3人羈押禁見。吹哨者曾在Threads寫下她發現和報警的過程，該篇文章已有17萬人按讚，不少網友紛紛湧入她的文章留言，「感謝妳勇敢站出來」、「來朝聖以一人之力撼動整個集團的勇者」、「一篇文章扳倒一家企業」。

愛爾麗昨天發聲明向社會大眾道歉，並開放退費，常如山等3人聲押獲准。有網友在Threads發文，「板橋那個愛爾麗的客戶也太強了，她竟然是因為房間有兩台煙霧偵測器，就直接報警發現的，然後就爆了，好強」。

其他網友表示，「一開始也是很多人說她想太多」、「那位女生的警覺度、機靈真的很讚很勇敢，才不是什麼想太多、敏感」、「她超棒！智商在線，我覺得我自己沒辦法那麼機警」、「應該是第六感直覺很強的人」、「她是救世主，還好有她的警戒心，不然大家依舊傻傻脫光被錄影」。

也有網友說，「我驚訝警察會認真處理，而不是隨便敷衍，還派人來檢查」、「消防檢查的項目之一，沒作用的檢查的時候都沒發現，也是很利害，還是沒被檢查過」、「偽裝成煙霧偵測器的針孔攝影機，也太難發現了吧」、「我之前看到也有這疑問，但店員說不是，我就沒放在心上，沒想到」、「消防檢測怎麼過的」。