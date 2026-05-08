愛爾麗總裁常如山涉裝針孔偷拍 集滿三大理由遭羈押禁見

新北地檢署偵辦愛爾麗偷拍案，為釐清是否有集團高層授意安裝針孔偷拍病患，經拘提愛爾麗集團總裁常如山、常的特助張元齡及負責監視器維修的工程師謝金亨後，將3人聲請收押禁見獲准。新北地方法院指出，常如山因集滿羈押三大要件，犯嫌重大、有逃亡及勾串、滅證之虞，因此裁定與同案其餘被告張、謝2人羈押禁見。

新北地院表示，常、張、謝3人涉犯個人資料保護法非公務機關非法蒐集、利用個人資料罪、刑法無故攝錄性影像罪、刑法無故竊錄他人身體隱私部位罪、兒童及少年性剝削防制條例拍攝兒少性影像共4罪。

法官經訊問並參酌檢察官所提相關事證後，認為3人嫌疑重大，且常如山除有逃亡之虞外，其與同案被告張元齡、謝金亨也均有勾串共犯、證人、湮滅、偽造及變造證據之虞，因此有羈押之必要，並均禁止接見、通信。

檢警調查，揭發全案的第一位被害人，本月1日於愛爾麗板橋分店內，發現偽裝成偵煙器的針孔攝影機後，隨即向警方報案。當天以個人工作室承接愛爾麗北台灣分店監視器維修業務的謝男，疑似接獲指示，自板橋分店起著手拆除監視器主機，之後獨自一人開車南下，將沿途共10家分店的監視器主機一一拔除帶走滅證。