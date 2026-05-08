愛爾麗偷拍案 總裁常如山、特助、滅證工程師羈押禁見

新北地檢署偵辦愛爾麗偷拍案，為釐清是否有人授意安裝針孔偷拍病患，經拘提愛爾麗集團總裁常如山、常的特助張元齡及負責監視器維修的工程師謝金亨後，將3人聲請羈押禁見。新北地方法院歷經逾半日開庭，法官裁定３人羈押禁見。

全案4名被告中，僅愛爾麗總經理劉貞華獲檢方500萬元交保，檢方指出，常、張、謝、劉4人涉犯刑法妨害秘密、妨害性隱私及兒少性剝削等罪，前3人因罪嫌重大且有滅證、串供之虞，因此聲請收押禁見。

檢警調查，這個月1日，揭發全案的被害人於愛爾麗板橋分店內，發現偽裝成偵煙器的針孔攝影機後，隨即向警方報案。當天以個體戶身分承接愛爾麗北台灣分店監視器維修業務的謝男，疑似旋即接獲指示，自板橋分店起著手拆除監視器主機，並獨自開車南下，將沿途9家分店的監視器主機一一拔除帶走進行滅證。