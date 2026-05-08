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愛爾麗願退費 卻要顧客放棄提告 雙北市府研議啟動團體訴訟

聯合報／ 記者黃子騰廖炳棋林佳彣陳宛茜葉冠妤／連線報導
檢警偵查愛爾麗醫美診所疑似裝設針孔攝影機偷拍案。記者許正宏／攝影
檢警偵查愛爾麗醫美診所疑似裝設針孔攝影機偷拍案。記者許正宏／攝影

愛爾麗醫美診所疑裝設針孔攝影機，引發消費者恐慌，昨天宣布開放退費。昨晚有五十多名消費者到愛爾麗板橋店要求全額退費，發起人Irene說「沒有人會想要莫名其妙被人家看光光」，愛爾麗雖同意退還剩餘課程費用，卻要求簽署放棄後續提告權利的條款，十分不合理。

Irene表示，沒辦法接受拿了退款就不能提告，許多人無法睡好、吃不下飯，每天都在擔心隱私外流。雙北市府表示，將研議啟動團體訴訟。

另一名消費者昨由律師陪同現身，稱曾在愛爾麗接受除毛療程，擔心自己在療程中的裸露畫面遭錄下，更憂慮被人觀看與外流。她說，除毛前脫去衣物，到淋浴間清洗，再到治療床張腿、上麻藥，事前未注意診間內有攝影設備，以為天花板上的裝置是煙霧警報器。

許多消費者透過LINE串聯，加入「愛爾麗醫美消費者自救會」群組，已逾千人，部分消費者委任律師李欣庭代為處理。李欣庭表示，業者開放退費不影響被害人日後提告或請求民事賠償，消費者若辦理退費，應注意文件內容，避免簽署可能限縮權利的同意書。

消費者文教基金會指出，此事件暴露醫療消費隱私保護重大漏洞，主管機關應全面清查全國醫美診所及高隱私醫療場所的監視設備，也應避免醫療機構以「品質管理」為由無限制蒐集消費者影像。

偷拍 愛爾麗

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