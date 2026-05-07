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愛爾麗偷拍疑雲 醫改會呼籲全面盤查各醫院、修醫療法規範

聯合報／ 記者翁唯真／台北即時報導
愛爾麗連鎖醫美診所爆出針孔偷拍疑雲，發現幾乎每間分店診療間都裝有這種偽裝成煙霧偵測器的攝影機，不過院方表示拍攝是為了醫療糾紛自保證據。台灣醫療改革基金會執行長林雅惠表示，「密錄不可取，醫療要保障，規範要明確」，衛福部應訂定更明確的政策規定合法的錄影情境，在保障醫師的執業安全之餘，也不能以犧牲病患的隱私作為代價。圖／醫改會提供
愛爾麗連鎖醫美診所爆出針孔偷拍疑雲，發現幾乎每間分店診療間都裝有這種偽裝成煙霧偵測器的攝影機，不過院方表示拍攝是為了醫療糾紛自保證據。台灣醫療改革基金會執行長林雅惠表示，「密錄不可取，醫療要保障，規範要明確」，衛福部應訂定更明確的政策規定合法的錄影情境，在保障醫師的執業安全之餘，也不能以犧牲病患的隱私作為代價。圖／醫改會提供

愛爾麗連鎖醫美診所爆出針孔偷拍疑雲，經稽查發現幾乎每間分店診療間都裝有偽裝成煙霧偵測器的攝影機，不過院方表示拍攝是為了醫療糾紛自保證據。醫療改革基金會執行長林雅惠說，「密錄不可取，醫療要保障，規範要明確」，衛福部應訂定更明確的政策規定合法錄影情境，在保障醫師執業安全之餘，不能以犧牲病患隱私作為代價。

日前一名女子到板橋愛爾麗診所進行療程時，發現診療間天花板角落有1具外型為煙霧偵測器的裝置，內部疑似有鏡頭拍攝。愛爾麗集團總裁常如山因此遭拘提，但集團稱裝設攝影機是為了醫療糾紛自保證據。

林雅惠表示，縱使院方為了自保拍攝證據，但若在未經病患同意下，合法性與程序性仍存在滿大的爭議。這種非法取得影像在法律上未必能成為保護醫師的證據，反而可能讓醫師面臨妨礙秘密罪或非法取得影像的法律風險。

對於診間常見貼有「錄影中請微笑」告示，林雅惠說，同意被錄影是必須經過患者同意，而非僅是告示，診間非公共場所，錄影依現行規範須以雙方同意為原則，法務部也曾函釋若醫師認為有錄影必要，必須明確告知患者資料利用及目的，但因醫療方與民眾長期處於不對等權力關係，病患往往不會拒絕專業方的要求，因此在同意過程中必須更加透明，才能符合自主意志。

林雅惠表示，目前醫療法對於診間隱私維護規範相當簡易，只有簡單講述需徵求雙方同意，並未出現具體細節作法，建議可比照英國醫學會規範，對錄製範圍、知情同意書格式、無行為能力者的代理同意，以及資料留存與銷毀期限皆有詳細規範，避免出現灰色地帶。

林雅惠說，醫師如果要破壞醫療倫理的隱私權作為自保的手段，這部分反映醫病信任崩壞，不該將此事當成單一事件，應做全國性的盤點，呼籲衛福部應主動訂定更明確的政策規定，希望可以納入「醫療法」修法相關討論。

偷拍 愛爾麗 醫改會 衛福部

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