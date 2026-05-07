「沒有人會想要被看光光」 愛爾麗板橋店受害者控訴要求全額退費

愛爾麗醫美集團驚爆在診療間裝設針孔偷拍患者，新北檢聲押總裁常如山目前仍在開羈押庭。偷拍事件爆發地點板橋店50多名受害民眾組成自救會，今晚7時至板橋店要求全額退款，且不得附加放棄後續提告權利條款，目前受害者仍在與診所協商中。

號召受害民眾前往愛爾麗板橋店要求退費的發起人Irene表示，她還有46堂體雕課尚未使用，課程金額超過10萬元。Irene指出，這件事實在太可怕了，如果一開始有講明有監視器，在民眾同意之下就算了，因為其實別家醫美診所都會擺明地說會拍攝術前術後照等，但愛爾麗完全沒有明確告知就裝針孔，讓人無法接受，信任已經瓦解了，現在已經不敢再去上課了。

「沒有人會想要莫名其妙被人家看光光。」Irene指出許多人因此無法睡好、吃不下飯，每天都在擔心隱私外流。今天有受害者要去退費時，愛爾麗雖同意退還剩餘課程費用，但要求簽署放棄後續提告權利的條款，Irene表示：「我覺得這非常不合理，我也有跟其他受害者說，一定要要求把這一項拿掉。我沒有辦法接受我的身體裸露照片或影片已經流出去了，拿了退款卻還不能提告。」