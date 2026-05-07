快訊

交保無望！涉違反滲透法、當共諜白手套 前主播林宸佑仍遭收押禁見

9大NG行為悄悄破壞你的免疫系統 醫公開自己每天做這幾件事逆轉

三重驚傳凶殺…男持刀砍殺親哥「傷及動脈躺臥血泊」行凶後自行投案

聽新聞
0:00 / 0:00

「沒有人會想要被看光光」 愛爾麗板橋店受害者控訴要求全額退費

聯合報／ 記者黃子騰／新北即時報導
愛爾麗板橋店受害者Irene控訴，沒有人想要被看光光。記者黃子騰／攝影
愛爾麗板橋店受害者Irene控訴，沒有人想要被看光光。記者黃子騰／攝影

愛爾麗醫美集團驚爆在診療間裝設針孔偷拍患者，新北檢聲押總裁常如山目前仍在開羈押庭。偷拍事件爆發地點板橋店50多名受害民眾組成自救會，今晚7時至板橋店要求全額退款，且不得附加放棄後續提告權利條款，目前受害者仍在與診所協商中。

號召受害民眾前往愛爾麗板橋店要求退費的發起人Irene表示，她還有46堂體雕課尚未使用，課程金額超過10萬元。Irene指出，這件事實在太可怕了，如果一開始有講明有監視器，在民眾同意之下就算了，因為其實別家醫美診所都會擺明地說會拍攝術前術後照等，但愛爾麗完全沒有明確告知就裝針孔，讓人無法接受，信任已經瓦解了，現在已經不敢再去上課了。

「沒有人會想要莫名其妙被人家看光光。」Irene指出許多人因此無法睡好、吃不下飯，每天都在擔心隱私外流。今天有受害者要去退費時，愛爾麗雖同意退還剩餘課程費用，但要求簽署放棄後續提告權利的條款，Irene表示：「我覺得這非常不合理，我也有跟其他受害者說，一定要要求把這一項拿掉。我沒有辦法接受我的身體裸露照片或影片已經流出去了，拿了退款卻還不能提告。」

愛爾麗板橋店受害者一同至診所要求退費。記者黃子騰／翻攝
愛爾麗板橋店受害者一同至診所要求退費。記者黃子騰／翻攝

偷拍 愛爾麗 常如山 監視器

延伸閱讀

愛爾麗開放退費 王至德：畢竟加害給付太可怕 被告件數可能可以少一點

愛爾麗疑藏針孔 桃市議員：民眾成立自救會集體訴訟

懶人包／我被偷拍了嗎？愛爾麗針孔地圖全揭露 受害者自救管道一次看

愛爾麗診所板橋店爆涉偷拍 北市將稽查轄內5間診所

相關新聞

「沒有人會想要被看光光」 愛爾麗板橋店受害者控訴要求全額退費

愛爾麗醫美集團驚爆在診療間裝設針孔偷拍患者，新北檢聲押總裁常如山目前仍在開羈押庭。偷拍事件爆發地點板橋店50多名受害民眾組成自救會，今晚7時至板橋店要求全額退款，且不得附加放棄後續提告權利條款，目前受

愛爾麗案「密錄不可取」 醫改會籲明確規範診間錄影、全面盤查

愛爾麗診所疑藏針孔涉偷拍案，醫改會今天疾呼，「密錄不可取、醫療要保障，規範也要明確」，診間錄影須醫病雙方同意，衛福部應明...

愛爾麗燒到月子中心 北市刑大稽查「愛兒麗」結果出爐

愛爾麗醫美集團爆發診療空間疑遭裝設針孔攝影機案，檢警擴大清查相關場所；台北市刑事警察大隊今天下午會同衛生局、法制局等單位，前往內湖區「愛兒麗產後護理之家」台北館聯合稽查，檢視館內是否有偷拍器材或不當攝

愛爾麗案新北受理57件申訴 將提供法律諮詢與消保協助

愛爾麗集團針孔事件引發民眾恐慌，新北市法制局已受理57件申訴。新北市府表示，將由消保官受理消費申訴，協助民眾進入調解程序，委請專業律師提供法律諮詢，協助民眾了解刑事程序、附帶民事及團體訴訟差異，並結合

愛爾麗偷拍疑雲 醫改會呼籲全面盤查各醫院、修醫療法規範

愛爾麗連鎖醫美診所爆出針孔偷拍疑雲，經稽查發現幾乎每間分店診療間都裝有偽裝成煙霧偵測器的攝影機，不過院方表示拍攝是為了醫療糾紛自保證據。醫療改革基金會執行長林雅惠說，「密錄不可取，醫療要保障，規範要明

愛爾麗台南前員工擔心遭偷拍報案 南檢：由專責檢察官偵辦中

檢警偵辦愛爾麗醫美診所疑似裝設針孔攝影機偷拍案，台南一名前女員工看到新聞後很不安，指在任職期間在該分院內做醫美，擔心也成了受害者之一，前日已向轄區派出所報案，台南地檢署指出，目前已接獲一件，而由專責檢

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。