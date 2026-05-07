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愛爾麗燒到月子中心 北市刑大稽查「愛兒麗」結果出爐

聯合報／ 記者廖炳棋／台北即時報導
愛爾麗醫美診所疑似裝設針孔攝影機偷拍一案持續延燒，愛爾麗集團在官方臉書粉專發聲明，向所有消費者、會員及社會大眾致歉。記者許正宏／攝影
愛爾麗醫美診所疑似裝設針孔攝影機偷拍一案持續延燒，愛爾麗集團在官方臉書粉專發聲明，向所有消費者、會員及社會大眾致歉。記者許正宏／攝影

愛爾麗醫美集團爆發診療空間疑遭裝設針孔攝影機案，檢警擴大清查相關場所；台北市刑事警察大隊今天下午會同衛生局、法制局等單位，前往內湖區「愛兒麗產後護理之家」台北館聯合稽查，檢視館內是否有偷拍器材或不當攝影設備；據了解，現場未發現相關偷拍器材。

新北檢警擴大偵辦愛爾麗，搜索多家分店及相關處所，帶回多部俗稱「偵煙型攝影機」及影像主機，追查設備裝設範圍、影像是否留存及是否涉及偷拍消費者隱私。

台北市政府啟動跨局處稽查，北市刑大會同衛生局、法制局及消保官，今天前往愛爾麗集團旗下「愛兒麗產後護理之家」台北館稽查。

由於產後護理之家涉及產婦休息、更衣、哺乳、擠乳及新生兒照護等場域，隱私敏感程度高，警方與主管機關同步清查是否有違規攝影設備。

愛兒麗產後護理之家官網，今天發布公告，表示近日媒體報導同集團醫美診所相關新聞後，館方為讓住民安心休養，說明各館處理情形。

公告指出，台中館已於6日下午經台中市衛生局、警察局、法務局及消防局完成實地查檢，確認館內設施符合法規，未發現違規監控設備。

至於台北館，公告表示館方依據台北市衛生局「公共場所防止針孔攝影檢查紀錄表」，已完成公共空間自主檢查，客房部分也已會同入住產婦檢查完畢，確認安全無虞。

公告指出，館內即日起嚴禁在產婦房間、哺乳室、更衣區及浴廁設置任何監控設備；公共區域監視設備用途限於出入防護及公共安全維護。愛兒麗產後護理之家已將「防針孔監控」納入每日標準作業流程，現場主管將定時針對天花板、偵煙器等敏感設備進行深度查驗，並由專人紀錄入住產婦會同檢查內部空間情形。

警方表示，北市相關部分已報請檢方指揮偵辦，後續也會與新北檢警協調管轄及證據資料。市府表示，若後續確認有消費者在診療或照護過程中隱私遭侵害，可循消費爭議申訴機制，向業者請求損害賠償。

偷拍 愛爾麗

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