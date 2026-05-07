愛爾麗案新北受理57件申訴 將提供法律諮詢與消保協助

愛爾麗集團針孔事件引發民眾恐慌，新北市法制局已受理57件申訴。新北市府表示，將由消保官受理消費申訴，協助民眾進入調解程序，委請專業律師提供法律諮詢，協助民眾了解刑事程序、附帶民事及團體訴訟差異，並結合衛生、警政與法制單位跨局處合作，整合相關資訊，避免民眾求助無門。

新北市法制局表示，本案涉及刑事、民事、個人資料保護及醫療法規等多重法律問題，市府已委請專業律師提供法律諮詢協助，讓民眾清楚了解並主張相關權利。

法制局指出，若民眾於個案中有消費爭議，可透過消費爭議申訴程序提出申訴，由市府消保官協助處理。截至5月7日，新北市已受理57件，將依程序協助民眾辦理後續事宜。

外界關心團體訴訟議題，法制局說，團體訴訟依消費者保護法有一定條件，現階段案情及相關事實仍持續釐清，市府會優先透過消費爭議程序協助受影響的市民朋友迅速處理，並提供法律建議，讓民眾選擇最有利且合適的方式維護權益，市府也會持續和消保團體保持密切聯繫。

法制局補充，諮詢民眾可攜帶相關書面資料前來市府行政大樓一樓聯合服務中心法律諮詢室接受免費法律諮詢服務，或上網預約方式安排法律服務，以協助妥善處理本件法律問題。

現場諮詢服務時段為星期一至星期五上午9時至12時及下午2時至5時，採現場受理或至新北市政府法制局官網線上預約，也可就近至各區調解委員會亦有義務律師提供諮詢服務。