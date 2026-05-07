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愛爾麗台南前員工擔心遭偷拍報案 南檢：由專責檢察官偵辦中

聯合報／ 記者邵心杰／台南即時報導
愛爾麗集團近期爆出診間疑裝設煙霧偵測器造型針孔攝影，台南市衛生局昨前往愛爾麗在中西區、東區等3家分店稽查，暫無查獲明顯違規情事。圖／南市衛生局提供
愛爾麗集團近期爆出診間疑裝設煙霧偵測器造型針孔攝影，台南市衛生局昨前往愛爾麗在中西區、東區等3家分店稽查，暫無查獲明顯違規情事。圖／南市衛生局提供

檢警偵辦愛爾麗醫美診所疑似裝設針孔攝影機偷拍案，台南一名前女員工看到新聞後很不安，指在任職期間在該分院內做醫美，擔心也成了受害者之一，前日已向轄區派出所報案，台南地檢署指出，目前已接獲一件，而由專責檢察官偵辦當中。

從台南起家，即將邁入25周年的連鎖醫美龍頭愛爾麗集團近期爆出中北部多家診間疑裝設煙霧偵測器造型針孔攝影，台南市衛生局昨赴愛爾麗在台南中西區、東區等3家分店稽查。

衛生局指出，愛爾麗醫美集團近日爆出多間診間煙霧偵測器疑藏有造型針孔攝影，派員前往台南3家分店，並針對各診療間內煙霧偵測器稽查，暫無明顯違規情事。

然而，有名前女員工前日向轄區派出所報案，指幾年前在工作時未察覺煙霧偵測器有異狀，但看到新聞，讓她很恐慌，擔心自己做醫美時也遭偷拍，才向派出所報案。同時，也有民眾向警方諮詢退費事宜。

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