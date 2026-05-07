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愛爾麗案「密錄不可取」 醫改會籲明確規範診間錄影、全面盤查

中央社／ 台北7日電
愛爾麗醫美診所疑似裝設針孔攝影機偷拍一案持續延燒。聯合報記者許正宏／攝影
愛爾麗醫美診所疑似裝設針孔攝影機偷拍一案持續延燒。聯合報記者許正宏／攝影

愛爾麗診所疑藏針孔涉偷拍案，醫改會今天疾呼，「密錄不可取、醫療要保障，規範也要明確」，診間錄影須醫病雙方同意，衛福部應明確規範錄製情境，並對醫療機構全面盤查。

愛爾麗診所新北板橋店被發現煙霧偵測器內疑藏針孔攝影機，其他分店也被調查。新北檢警昨天帶回總裁常如山等8人，今天凌晨依無故攝錄性影像等罪，聲押禁見常如山、張姓特助及謝姓廠商。

台灣醫療改革基金會執行長林雅惠今天接受媒體電訪直言，雖然醫療院所常聲稱錄影是為了防範醫療糾紛、作為自保證據，但若非在合理合法規範下收集，例如未經同意的偷拍，其合法性與程序正義將存在極大爭議。

林雅惠表示，非法取得的影像，未必能成為「護身符」，反而可能涉及妨害秘密罪或違反個人資料保護法，在法律效力上大打折扣。她強調，診間非公共空間，錄影必須建立在醫病雙方同意的基礎上，醫師若認為有必要，應明確告知目的、資料利用方式及病患查詢權益。

林雅惠批評，目前衛生福利部的「醫療機構醫療隱私維護規範」過於簡易、侷限，缺乏細部作業準則，應參考如英國等國的做法，包括錄製範圍、同意書格式、無行為能力者代行同意、資料留存與銷毀期限等，訂定詳細規範，並界定何謂「合理必要」的情境。

對於診間常見貼有「錄影中請微笑」告示，林雅惠表示，「這並不等同於病患同意」，就醫改會長期關注醫病關係發現，醫病權力往往不對等，病方為求順利就醫，常處於弱勢而不敢拒絕；因此，同意過程必須透明，且符合自主意願，除非是面臨暴力威脅的緊急蒐證，否則病患有權拒絕非醫療必要的錄影。

因應近期衛福部針對特定診所集團展開查核，林雅惠呼籲，不應將此案視為單一個案，衛福部應趁醫療法討論修法之際，主動訂定更明確的政策，除保障醫師職業安全，更不能以犧牲病患隱私為代價；此外，建議衛福部應對全國醫療機構的攝影器材設置，進行全面盤查，以維護醫療倫理。

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