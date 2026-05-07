懶人包／我被偷拍了嗎？愛爾麗針孔地圖全揭露 受害者自救管道一次看
知名連鎖醫美品牌「愛爾麗」爆出針孔偷拍爭議，檢警調查指出，全台多達18間分店設有外觀偽裝成「煙霧偵測器」的隱藏式針孔攝影設備。案發後，謝姓廠商沿途拆卸中部以北共10間分店的監視器主機，行為涉及滅證，已遭聲請羈押禁見。官方過往曾以「希望愛爾麗可以是你的『好閨蜜』」作為品牌溝通語句，如今卻顯得極為諷刺。
於部分主機已遭拆除、格式化，實際受害範圍仍待司法釐清。「聯合新聞網」整理目前偵查中已曝光、曾遭搜索或被點名的分店資訊。
愛爾麗全台分店／涉案門市地點整理
|城市
|店名
|地址
|狀況說明
|台北市
|忠孝店
|台北市大安區忠孝東路三段305號3樓
|涉安裝
涉安裝針孔，遭廠商拆除減證
|台北市
|站前店
|台北市中正區忠孝西路一段6號8樓
|涉安裝
涉安裝針孔，遭廠商拆除減證
|台北市
|南京店
|台北市中山區南京東路二段100號2樓
|涉安裝
涉安裝針孔，遭廠商拆除減證
|台北市
|信義店
|台北市信義區安康里松高路77號A戶18F-1
|待搜查
|新北市
|板橋店
|新北市板橋區中山路一段6號3樓
|首宗爆發首宗案件爆發地，查獲針孔監視器，遭廠商拆除減證
|新北市
|新莊店
|新北市新莊區中正路208號
|重點搜查重點搜查，查獲針孔監視器，遭廠商拆除減證
|新北市
|永和店
|新北市永和區永和路二段116號3樓
|重點搜查重點搜查，查獲針孔監視器，遭廠商拆除減證
|新北市
|林口店
|新北市林口區文化一路一段115號
|重點搜查重點搜查，查獲針孔監視器，遭廠商拆除減證
|桃園市
|桃園店
|桃園市桃園區中正路1082號4樓
|涉安裝
涉安裝針孔，遭廠商拆除減證
|桃園市
|中壢店
|桃園市中壢區中央西路一段78號4樓
|待搜查
|桃園市
|竹北店
|桃園市竹北市光明六路東一段226號1樓
|待搜查
|台中市
|文心店
|台中市南屯區文心路一段498號
|重點搜查重點搜查，查獲針孔監視器，遭廠商拆除減證
|台中市
|崇德店
|台中市北屯區崇德路二段140號
|重點搜查重點搜查，查獲針孔監視器，遭廠商拆除減證
|台南市
|西門店
|台南市中西區西門路一段662號2樓
|待搜查
|台南市
|東寧店
|台南市東區東寧路156號2樓
|待搜查
|台南市
|青年店
|台南市東區青年路261號2樓
|待搜查
|高雄市
|博愛店
|高雄市左營區博愛二路2號1-4樓
|待搜查
|高雄市
|中山店
|高雄市新興區中山一路10-3號1-3樓
|待搜查
▊受害消費者如何自救？
愛爾麗集團在官方臉書粉專發聲明，向所有消費者、會員及社會大眾致歉，針對消費者提出退費及相關權益問題，將秉持最大誠意妥善處理，並由專責窗口提供協助與說明，全面開放退費。（看更多）
消基會指出，愛爾麗集團針孔事件暴露台灣醫療消費隱私保護重大漏洞，醫美服務本質上不只是單純技術操作，更包含「安全、信賴與隱私保障」等契約核心內容。若診所提供的消費環境已重大破壞消費者人格權與隱私期待，即可能構成契約重大瑕疵，消費者有權主張解除契約、終止後續療程並請求返還未使用費用。（看更多）
北市府統計自5月1日起至5月7日下午1時止，共計已受理近50件涉及該診所之消費爭議申訴案。為協助受影響消費者維護權益，市府除積極配合檢警調查進度外，將採取兩大措施，包括研擬啟動團體訴訟、開設「愛爾麗醫美消費爭議專案法律諮詢服務」。（看更多）
愛爾麗偷拍案怎求償？律師指需2年內提告 可一起提消費者團體訴訟
律師林智群表示，地檢署應該會在幾個月內起訴，如果消費過的民眾想求償，要在兩年內提告，到時候可以提團體訴訟。現在可以做的事情是，到愛爾麗要求提供「消費明細」，證明自己什麼時候有去消費，只要在「監視器裝設日」到今年5月5日有消費記錄，「你就是受害者」。（看更多）
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