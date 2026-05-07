快訊

國1高科交流道「6車連環撞」釀嚴重回堵 國道警趕抵現場處理

鄭麗文、盧秀燕吃牛肉麵「交換軍購意見」 地方人士：對1事看法相同

聽新聞
0:00 / 0:00

懶人包／我被偷拍了嗎？愛爾麗針孔地圖全揭露 受害者自救管道一次看

聯合新聞網／ 綜合報導
連鎖醫美集團「愛爾麗」爆發診間疑似裝設針孔攝影設備事件，引發全台消費者震驚與恐慌。本報資料照片
連鎖醫美集團「愛爾麗」爆發診間疑似裝設針孔攝影設備事件，引發全台消費者震驚與恐慌。本報資料照片

知名連鎖醫美品牌「愛爾麗」爆出針孔偷拍爭議，檢警調查指出，全台多達18間分店設有外觀偽裝成「煙霧偵測器」的隱藏式針孔攝影設備。案發後，謝姓廠商沿途拆卸中部以北共10間分店的監視器主機，行為涉及滅證，已遭聲請羈押禁見。官方過往曾以「希望愛爾麗可以是你的『好閨蜜』」作為品牌溝通語句，如今卻顯得極為諷刺。

於部分主機已遭拆除、格式化，實際受害範圍仍待司法釐清。「聯合新聞網」整理目前偵查中已曝光、曾遭搜索或被點名的分店資訊。

📍 涉案地點即時追蹤

愛爾麗全台分店／涉案門市地點整理

城市店名地址狀況說明
台北市忠孝店台北市大安區忠孝東路三段305號3樓涉安裝
涉安裝針孔，遭廠商拆除減證
台北市站前店台北市中正區忠孝西路一段6號8樓涉安裝
涉安裝針孔，遭廠商拆除減證
台北市南京店台北市中山區南京東路二段100號2樓涉安裝
涉安裝針孔，遭廠商拆除減證
台北市信義店台北市信義區安康里松高路77號A戶18F-1待搜查
新北市板橋店新北市板橋區中山路一段6號3樓首宗爆發首宗案件爆發地，查獲針孔監視器，遭廠商拆除減證
新北市新莊店新北市新莊區中正路208號重點搜查重點搜查，查獲針孔監視器，遭廠商拆除減證
新北市永和店新北市永和區永和路二段116號3樓重點搜查重點搜查，查獲針孔監視器，遭廠商拆除減證
新北市林口店新北市林口區文化一路一段115號重點搜查重點搜查，查獲針孔監視器，遭廠商拆除減證
桃園市桃園店桃園市桃園區中正路1082號4樓涉安裝
涉安裝針孔，遭廠商拆除減證
桃園市中壢店桃園市中壢區中央西路一段78號4樓待搜查
桃園市竹北店桃園市竹北市光明六路東一段226號1樓待搜查
台中市文心店台中市南屯區文心路一段498號重點搜查重點搜查，查獲針孔監視器，遭廠商拆除減證
台中市崇德店台中市北屯區崇德路二段140號重點搜查重點搜查，查獲針孔監視器，遭廠商拆除減證
台南市西門店台南市中西區西門路一段662號2樓待搜查
台南市東寧店台南市東區東寧路156號2樓待搜查
台南市青年店台南市東區青年路261號2樓待搜查
高雄市博愛店高雄市左營區博愛二路2號1-4樓待搜查
高雄市中山店高雄市新興區中山一路10-3號1-3樓待搜查

▊受害消費者如何自救？

愛爾麗集團向社會大眾道歉 全面開放退費

愛爾麗集團在官方臉書粉專發聲明，向所有消費者、會員及社會大眾致歉，針對消費者提出退費及相關權益問題，將秉持最大誠意妥善處理，並由專責窗口提供協助與說明，全面開放退費。（看更多

愛爾麗爆偷拍引發恐慌！消基會呼籲政府啟動5大改革

消基會指出，愛爾麗集團針孔事件暴露台灣醫療消費隱私保護重大漏洞，醫美服務本質上不只是單純技術操作，更包含「安全、信賴與隱私保障」等契約核心內容。若診所提供的消費環境已重大破壞消費者人格權與隱私期待，即可能構成契約重大瑕疵，消費者有權主張解除契約、終止後續療程並請求返還未使用費用。（看更多

愛爾麗疑涉針筒偷拍案 北市法務局啟動兩大措施維護消費者權益

北市府統計自5月1日起至5月7日下午1時止，共計已受理近50件涉及該診所之消費爭議申訴案。為協助受影響消費者維護權益，市府除積極配合檢警調查進度外，將採取兩大措施，包括研擬啟動團體訴訟、開設「愛爾麗醫美消費爭議專案法律諮詢服務」。（看更多

愛爾麗偷拍案怎求償？律師指需2年內提告 可一起提消費者團體訴訟

律師林智群表示，地檢署應該會在幾個月內起訴，如果消費過的民眾想求償，要在兩年內提告，到時候可以提團體訴訟。現在可以做的事情是，到愛爾麗要求提供「消費明細」，證明自己什麼時候有去消費，只要在「監視器裝設日」到今年5月5日有消費記錄，「你就是受害者」。（看更多

偷拍 愛爾麗

延伸閱讀

誰指使？愛爾麗偷拍案關鍵工程師連拔10分店主機 部分證據遭滅證

愛爾麗醫美診所偷拍疑雲擴大 高雄2分店疑曾裝攝影機留痕跡

7被害人報案…愛爾麗爆藏針孔偷拍 廠商疑受指示拆10店主機滅證

恐30人被偷拍 愛爾麗常如山遭拘提

相關新聞

「醫美教父」常如山爭議事件簿：公益形象背後的桃色偷拍風暴

在台灣醫美界，愛爾麗集團董事長常如山是一個無法忽視的傳奇人物。出身台南影劇三村的軍人子弟，沒有顯赫家世，卻憑藉著「快、狠、準」的商場眼光，從基層業務員一路攀升，構築了全台規模最大的醫美王國。然而，今年

愛爾麗偷拍案被害人憂「裸露私密療程被拍」 自救會要求保全影像

愛爾麗醫美集團爆發診療空間疑遭裝設針孔攝影機案，今天有被害人在律師陪同下出面，表示自己曾在診所接受要裸露身體的私密療程，得知診療空間疑有攝影設備後，擔心療程過程遭錄。

懶人包／我被偷拍了嗎？愛爾麗針孔地圖全揭露 受害者自救管道一次看

知名連鎖醫美品牌「愛爾麗」爆出針孔偷拍爭議，檢警調查指出，全台多達18間分店設有外觀偽裝成「煙霧偵測器」的隱藏式針孔攝影設備。案發後，謝姓廠商沿途拆卸中部以北共10間分店的監視器主機，行為涉及滅證，已

愛爾麗案「密錄不可取」 醫改會籲明確規範診間錄影、全面盤查

愛爾麗診所疑藏針孔涉偷拍案，醫改會今天疾呼，「密錄不可取、醫療要保障，規範也要明確」，診間錄影須醫病雙方同意，衛福部應明...

愛爾麗台南前員工擔心遭偷拍報案 南檢：由專責檢察官偵辦中

檢警偵辦愛爾麗醫美診所疑似裝設針孔攝影機偷拍案，台南一名前女員工看到新聞後很不安，指在任職期間在該分院內做醫美，擔心也成了受害者之一，前日已向轄區派出所報案，台南地檢署指出，目前已接獲一件，而由專責檢

影／檢警偵辦愛爾麗偷拍案 消費者門市辦理退費直呼「感覺很變態」

檢警偵辦愛爾麗醫美診所疑似裝設針孔攝影機偷拍案，愛爾麗集團稍早在官方臉書粉專發聲明，向所有消費者、會員及社會大眾致歉，針對消費者提出退費及相關權益問題，並由專責窗口提供協助與說明，全面開放退費。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。