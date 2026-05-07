懶人包／我被偷拍了嗎？愛爾麗針孔地圖全揭露 受害者自救管道一次看

知名連鎖醫美品牌「愛爾麗」爆出針孔偷拍爭議，檢警調查指出，全台多達18間分店設有外觀偽裝成「煙霧偵測器」的隱藏式針孔攝影設備。案發後，謝姓廠商沿途拆卸中部以北共10間分店的監視器主機，行為涉及滅證，已遭聲請羈押禁見。官方過往曾以「希望愛爾麗可以是你的『好閨蜜』」作為品牌溝通語句，如今卻顯得極為諷刺。

於部分主機已遭拆除、格式化，實際受害範圍仍待司法釐清。「聯合新聞網」整理目前偵查中已曝光、曾遭搜索或被點名的分店資訊。

📍 涉案地點即時追蹤 愛爾麗全台分店／涉案門市地點整理 城市 店名 地址 狀況說明 台北市 忠孝店 台北市大安區忠孝東路三段305號3樓 涉安裝

涉安裝針孔，遭廠商拆除減證 台北市 站前店 台北市中正區忠孝西路一段6號8樓 涉安裝

涉安裝針孔，遭廠商拆除減證 台北市 南京店 台北市中山區南京東路二段100號2樓 涉安裝

涉安裝針孔，遭廠商拆除減證 台北市 信義店 台北市信義區安康里松高路77號A戶18F-1 待搜查 新北市 板橋店 新北市板橋區中山路一段6號3樓 首宗爆發 首宗案件爆發地，查獲針孔監視器，遭廠商拆除減證 新北市 新莊店 新北市新莊區中正路208號 重點搜查 重點搜查，查獲針孔監視器，遭廠商拆除減證 新北市 永和店 新北市永和區永和路二段116號3樓 重點搜查 重點搜查，查獲針孔監視器，遭廠商拆除減證 新北市 林口店 新北市林口區文化一路一段115號 重點搜查 重點搜查，查獲針孔監視器，遭廠商拆除減證 桃園市 桃園店 桃園市桃園區中正路1082號4樓 涉安裝

涉安裝針孔，遭廠商拆除減證 桃園市 中壢店 桃園市中壢區中央西路一段78號4樓 待搜查 桃園市 竹北店 桃園市竹北市光明六路東一段226號1樓 待搜查 台中市 文心店 台中市南屯區文心路一段498號 重點搜查 重點搜查，查獲針孔監視器，遭廠商拆除減證 台中市 崇德店 台中市北屯區崇德路二段140號 重點搜查 重點搜查，查獲針孔監視器，遭廠商拆除減證 台南市 西門店 台南市中西區西門路一段662號2樓 待搜查 台南市 東寧店 台南市東區東寧路156號2樓 待搜查 台南市 青年店 台南市東區青年路261號2樓 待搜查 高雄市 博愛店 高雄市左營區博愛二路2號1-4樓 待搜查 高雄市 中山店 高雄市新興區中山一路10-3號1-3樓 待搜查

▊受害消費者如何自救？

愛爾麗集團向社會大眾道歉 全面開放退費

愛爾麗集團在官方臉書粉專發聲明，向所有消費者、會員及社會大眾致歉，針對消費者提出退費及相關權益問題，將秉持最大誠意妥善處理，並由專責窗口提供協助與說明，全面開放退費。（看更多）

愛爾麗爆偷拍引發恐慌！消基會呼籲政府啟動5大改革

消基會指出，愛爾麗集團針孔事件暴露台灣醫療消費隱私保護重大漏洞，醫美服務本質上不只是單純技術操作，更包含「安全、信賴與隱私保障」等契約核心內容。若診所提供的消費環境已重大破壞消費者人格權與隱私期待，即可能構成契約重大瑕疵，消費者有權主張解除契約、終止後續療程並請求返還未使用費用。（看更多）

愛爾麗疑涉針筒偷拍案 北市法務局啟動兩大措施維護消費者權益

北市府統計自5月1日起至5月7日下午1時止，共計已受理近50件涉及該診所之消費爭議申訴案。為協助受影響消費者維護權益，市府除積極配合檢警調查進度外，將採取兩大措施，包括研擬啟動團體訴訟、開設「愛爾麗醫美消費爭議專案法律諮詢服務」。（看更多）

愛爾麗偷拍案怎求償？律師指需2年內提告 可一起提消費者團體訴訟

律師林智群表示，地檢署應該會在幾個月內起訴，如果消費過的民眾想求償，要在兩年內提告，到時候可以提團體訴訟。現在可以做的事情是，到愛爾麗要求提供「消費明細」，證明自己什麼時候有去消費，只要在「監視器裝設日」到今年5月5日有消費記錄，「你就是受害者」。（看更多）