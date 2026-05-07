「醫美教父」常如山爭議事件簿：公益形象背後的桃色偷拍風暴

在台灣醫美界，愛爾麗集團董事長常如山是一個無法忽視的傳奇人物。出身台南影劇三村的軍人子弟，沒有顯赫家世，卻憑藉著「快、狠、準」的商場眼光，從基層業務員一路攀升，構築了全台規模最大的醫美王國。然而，今年接連爆發的桃色糾紛與全台診所偷拍案，讓這位醫美大亨面臨前所未有的生存危機。

台南子弟的百億醫美帝國

常如山創業初期，曾擔任淨水器業務及美妝保養品銷售員，累積了深厚的銷售經驗，2002年，他創立愛爾麗診所，引入專任醫師制度及高階儀器代理，於台南開設了首家醫療美容診所。

這家地方醫美診所逐步拓展，如今已橫跨兩岸與國際市場，全台擁有約50多家分院診所，台南依然是集團大本營。他的經營心法與置產策略密不可分：他信奉「跟著麥當勞、星巴克走」，在精華區掃入自有黃金店面，七成門市為自有資產，確保了穩定經營。

鐵拳與柔情：公益形象與正義感

除了商業成就，常如山長期以來積極參與公益活動，每年豪捐千萬，營造出良好的社會形象。他不僅捨得高薪留人，更以飯店規格打造員工宿舍。

這位「醫美教父」個人風格鮮明，熱愛泰拳和跳傘，曾數度在街頭徒手制伏搶匪，直言自己「從不帶保鏢」，展現出軍人子弟的硬派作風與正義感。

爭議事件簿：法律風暴與桃色切割

愛爾麗集團董事長常如山爭議事件發生時間軸。圖/AI協作生成

然而，隨著版圖不斷擴張，常如山也多次捲入司法與社會輿論的風暴中心。今年2月被一名熟識多年的女子指控違反其意願、意圖妨害性自主未遂，女子提出妨害性自主告訴，導致遭檢方諭知限制出境、出海，目前案件也還在司法審理中。3月被周刊報導捲入與立委王定宇及一名「紅粉知己」劉女之間的三人糾葛。

五月，愛爾麗診所板橋店被發現煙霧偵測器內疑藏針孔攝影機，新北檢警3日搜尋板橋店，發現攝影機機已遭格式化，相關影像資料恐已部分遭刪除。5日二度搜索4間分店並帶回總裁常如山等8人。據悉謝姓廠商疑受指示，沿途拆卸中部以北10間分店的監視器主機滅證。檢警6日兵分八路，前往涉案人等的住處、辦公室等相關處所搜索，常如山則是一早在台北住處遭搜索和逕行拘提，隨後直接驅車被帶回新北地檢署交由檢察官複訊。檢方懷疑，常指示滅證，遭檢方聲押禁見。

三大核心爭議摘要

醫療隱私侵犯：本應具備高度隱私的診間、更衣室，竟安裝偽裝型針孔，受害者估計眾多，目前已有7人正式報案。

蓄意湮滅證據：檢警掌握證據顯示，集團在事發後有系統地指派廠商「全台跑透透」拆機滅證，這也是常如山被聲押的主因。

政商形象破滅：常如山長期經營的「挺警、打詐、愛公益」形象，與其涉及性侵案、監控偷拍及滅證的刑事指控形成強烈反差。

目前狀態： 法律程序仍在進行中，常如山及其餘核心幹部目前正等待羈押庭裁定。