愛爾麗爆偷拍引發恐慌！消基會呼籲政府啟動5大改革

連鎖醫美集團愛爾麗爆發診間疑似裝設針孔攝影設備事件，引發全台消費者震驚與恐慌。消基會今天指出，愛爾麗集團針孔事件暴露台灣醫療消費隱私保護重大漏洞，呼籲主管機關全面清查、強化法制、建立集體求償與退費機制。

一名30歲的女性顧客於勞動節連假前往愛爾麗連鎖醫美板橋店做體雕療程，卻發現角落有疑似針孔攝影機的裝置，二度詢問美容師，僅回覆是「煙霧偵測器」。但該名女子卻發現正上方也有一組煙霧偵測器，趕緊嚇得穿上衣服、對偷拍器材錄影存證，前往新北市警察局海山分局報案。

消基會表示，根據檢警目前調查結果，愛爾麗旗下多家診所內，被查出裝設外型偽裝成煙霧偵測器的攝影設備，甚至已有媒體消息指出，全台18家診所皆有類似裝置。事件曝光後，不僅造成醫療美容消費市場信任崩解，更凸顯我國對於醫療場域隱私保障、消費者人格權保護，以及半公共空間防偷拍制度的嚴重不足。

目前已有多個地方政府消保官受理消費爭議申訴。台北市政府指出，截至5月6日晚間6時止，已受理15件涉及愛爾麗之消費爭議案件。 另有媒體指出，全台已有至少17件消費糾紛申訴，包括要求退費、終止契約，甚至請求返還歷年全部消費金額與損害賠償。

消基會認為，醫美服務本質上不只是單純技術操作，更包含「安全、信賴與隱私保障」等契約核心內容。若診所提供的消費環境已重大破壞消費者人格權與隱私期待，即可能構成契約重大瑕疵，消費者有權主張解除契約、終止後續療程並請求返還未使用費用。

消基會主張，政府應立即啟動以下改革措施：