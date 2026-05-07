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愛爾麗疑涉針筒偷拍案 北市法務局啟動兩大措施維護消費者權益

經濟日報／ 記者邱琮皓／台北即時報導

臺北市政府法務局7日發布新聞稿，針對愛爾麗醫美診所爆發疑似裝設針孔偷拍爭議，引發消費者恐慌，經北市府統計自今年5月1日起至5月7日下午1時止，共計已受理近50件涉及該診所之消費爭議申訴案。為協助受影響消費者維護權益，市府除積極配合檢警調查進度外，將採取兩大措施，包括研擬啟動團體訴訟、開設「愛爾麗醫美消費爭議專案法律諮詢服務」。

針對團體訴訟，法務局表示，務局已與「財團法人中華民國消費者文教基金會（消基會）」及「台灣消費者保護協會（台灣消保協會）」保持密切聯繫，針對本案涉及全國連鎖醫療集團、多據點及大量潛在受害者之特性進行評估。待未來檢方偵辦情形，若確認受害之消費者人數達20人以上，將研議商請上開消保團體評估研議承接團體訴訟，以協助消費者爭取人格權、財產權受侵害之損害賠償。

其次，開設「愛爾麗醫美消費爭議專案法律諮詢服務」：為兼顧受影響消費者之隱私保護並維持法律諮詢服務品質，北市府將開設一對一法律諮詢服務。自今年5月11日(週一)至5月13日(週三)，每日下午2時至5時，於市政大樓1樓東區法律諮詢室（臺北市信義區市府路1號），分別安排2位律師提供預約民眾每人每場次20分鐘，針對契約解除、退費請求及隱私權受損之法律救濟等專業諮詢。

法務局說明，考量本次事件具高度隱私性，為妥善控管現場人數並保障民眾隱私，本次專場法律諮詢採全面線上預約制。有需求之市民朋友可透過「法律諮詢預約作業系統」點選「愛爾麗醫美消費爭議法律諮詢」完成預約。如對申請法律諮詢服務有疑義，可洽1999轉分機2413。

法務局指出，本案尚待地檢署偵辦釐清中，最終結果仍需等待司法調查。醫美診所之診療區域與更衣空間屬高度隱私環境，若業者未經明確告知取得同意即設置偽裝型攝影設備，已嚴重侵害消費者之隱私權。此類行為除涉嫌違反醫療法保密義務外，更恐觸犯刑法妨害秘密及妨害性隱私相關刑責。

消保官強烈呼籲，本起爭議涉及民眾個人隱私，引起消費者高度不安與恐慌，業者應正視消費者訴求，主動妥善處理退款與賠償等相關事宜，並確保諮詢專線暢通。另消保官建議消費者儘速保全證據，包含療程收據、合約單據及相關通訊紀錄等，以利後續消費爭議申訴與民事求償。

偷拍 愛爾麗 常如山

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