愛爾麗爆偷拍...北市接到近50件陳情 研議幫消費者團體訴訟

愛爾麗集團醫美診所爆發疑似裝設針孔偷拍爭議，引發消費者恐慌，今天宣布開放退費。北市法務局今表示，5月1日至今天下午1時，已受理近50件涉及該診所的消費爭議申訴案；也強調市府除積極配合檢警調查進度，將「研議啟動團體訴訟」、開設「愛爾麗醫美消費爭議專案法律諮詢服務」。

法務局說，已與財團法人中華民國消費者文教基金會、台灣消費者保護協會保持密切聯繫，針對該案涉及全國連鎖醫療集團、多據點及大量潛在受害者的特性進行評估。待未來檢方偵辦情形，若確認受害消費者達20人以上，將研議商請2個消保團體評估研議承接團體訴訟，協助消費者爭取人格權、財產權受侵害之損害賠償。

法務局提到，為兼顧受影響消費者的隱私保護並維持法律諮詢服務品質，北市府將開設一對一法律諮詢服務。5月11日至13日每天下午2時至5時在市政大樓1樓東區法律諮詢室，分別安排2位律師提供預約民眾每人每場次20分鐘，針對契約解除、退費請求及隱私權受損的法律救濟等專業諮詢。

法務局說，考量本次事件具高度隱私性，為妥善控管現場人數並保障民眾隱私，專場法律諮詢採全面線上預約制。有需求者可透過「法律諮詢預約作業系統」點選「愛爾麗醫美消費爭議法律諮詢」完成預約（https://lawappt.gov.taipei/reverse/）。如對申請法律諮詢服務有疑義，可洽1999轉分機2413。

法務局表示，本案尚待地檢署偵辦釐清中，最終結果仍需等待司法調查。醫美診所的診療區域與更衣空間屬高度隱私環境，若業者未經明確告知取得同意即設置偽裝型攝影設備，已嚴重侵害消費者之隱私權。此類行為除涉嫌違反醫療法保密義務外，更恐觸犯刑法妨害秘密及妨害性隱私相關刑責。

北市主任消保官林傳健強烈呼籲，本起爭議涉及民眾個人隱私，引起消費者高度不安與恐慌，業者應正視消費者訴求，主動妥善處理退款與賠償等相關事宜，並確保諮詢專線暢通。林傳健建議，消費者儘速保全證據，包含療程收據、合約單據及相關通訊紀錄等，以利後續消費爭議申訴與民事求償。

愛爾麗集團醫美診所爆發疑似裝設針孔偷拍爭議，引發消費者恐慌。圖／取自臉書「愛爾麗診所」

北市消保官5月5日與衛生局、刑大聯合稽查愛爾麗診所台北松江南京店。圖／北市法務局提供