愛爾麗開放退費 王至德：畢竟加害給付太可怕 被告件數可能可以少一點

醫美集團「愛爾麗」今天公布開放退費，律師王至德在「法老王 - 王至德律師」臉書粉專表示，畢竟這種「加害給付」實在太可怕，而且主動公告可以退費，可能可以讓一些受害者放棄另外提告求償的念頭。

愛爾麗宣布全面退費，王至德表示，「說笨嘛，的確是笨，就算退費了，人家要告還是可以告」，畢竟刑事跟民事本來就是兩件事，主動退費止血的效果應該不大。「說聰明嘛，也是很聰明」，因為就算不自己退費，也會被消費者告到退費，還不如自己先退一退，畢竟這種「加害給付」實在太可怕。

而且主動公告可以退費，王至德表示，可能可以讓一些受害者放棄另外提告求償的念頭，「別懷疑，很多人是懶得提告的」。主動公告退費後，被告的案件數量說不定可以少一點。「如果我是他的律師，也會建議他主動退費」，不過，「我也可能建議他準備收一收了」，畢竟發生這種事，要再爬起來也太費勁了，還不如換個品牌重新出發。