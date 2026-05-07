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愛爾麗開放退費…律師指不影響被害人提告及民事求償 喊話「別簽1文件」
醫美集團愛爾麗遭控涉嫌偷拍，今天透過官方臉書粉專宣布全面退費。對此，詠言法律事務所長賴瑩真在「瑩真律師」臉書粉專表示，目的是想止血，還是想勸退有意提出刑事告訴的人呢？「溫馨提醒，即使申請退費，也不會影響被害人提出刑事告訴及民事求償的權利喔！千萬不能簽下要求你拋棄提告求償權的書面文件，切記！切記」。
至於愛爾麗日前聲明，指裝設監視設備是為了確保醫療品質、維護藥品與器材安全等語，賴瑩真表示，一般民眾看到這樣的說法，很容易會產生錯覺，開始懷疑，難道為了確保醫療品質，避免醫病糾紛，真的可以在診間、手術室裝設監視器嗎？確實有一些醫界的聲音，主張應該容許在診間、手術室裝設監視器，藉此避免醫病糾紛。不過，無論從法理面來看，或者從一般民眾對隱私侵害的感受上，應該都很難接受，為了減少醫療糾紛，可以容許讓自己身體隱私被赤裸裸拍下來。
賴瑩真表示，根據衛福部的「醫療隱私維護規範」規定，如果醫療機構認為有裝設監視器的必要，也必須事前先取得病患同意；如果是教學醫院有實習醫生時，也要先充分告知病人；對病人身體隱私部位的檢查，要先取得病人同意。病人知情且同意是先決條件，絕不是因為一句為了維護醫療品質，就可以任意侵犯病人隱私的。反過來說，病患想在診間錄音錄影，也需先徵得醫生同意。醫病互相尊重才是減少糾紛的正解。
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