愛爾麗台中2分店也疑裝針孔！中檢今分案「由新北檢偵辦」

愛爾麗醫美集團被控在診間私裝攝影機密錄，台中市衛生局派員針對該集團台中2家診所稽查，發現公共區域、詢問室天花板上都疑有具監視功能的「煙霧偵測器」，將2店依妨害秘密罪嫌移送；台中地檢署今收受、分案，聯繫後全案將移請新北地檢署偵辦。

台中地檢表示，今上午收受台中市衛生局移請偵辦愛爾麗診所台中文心店、台中崇德店，涉嫌違反個人資料保護法等案件函文，檢方已分案，並與新北地檢署聯繫後，案將移請新北地檢署併案辦理。

台中市衛生局，5日派員到崇德路、文心路2分店稽查，分別在諮詢室、針劑室及診療室等區域發現煙霧偵測器，若調查確認錄影未具特定目的或未取得病患書面同意，將依個資法處5萬元至50萬元罰鍰，另若有洩漏病人秘密事實，將依醫療法處5萬元至25萬元罰鍰。