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愛爾麗針孔偷拍引恐慌　侯友宜：新北公私場域全面巡檢護隱私

聯合報／ 記者黃子騰／新北即時報導
警方今至愛爾麗新莊診所搜索，衛生局表示業者若有違反醫療法72條相關規定，將處分最高25萬元罰鍰。記者黃子騰／攝影
警方今至愛爾麗新莊診所搜索，衛生局表示業者若有違反醫療法72條相關規定，將處分最高25萬元罰鍰。記者黃子騰／攝影

愛爾麗針孔偷拍案延燒，總裁常如山遭檢方聲押禁見，引發民眾對於侵犯隱私的擔憂。新北市長侯友宜今天至蘆洲國民運動中心出席活動時表示，在公務機關及私領域部分都會定時的巡檢加強查察，了解有沒有侵害隱私或是公安、消防不合格的疑慮。

揭發愛爾麗偷拍案的第一位被害人，本月1日於愛爾麗板橋分店內發現偽裝成偵煙器的針孔攝影機後，隨即前往海山警分局江翠派出所報案。當天以個體戶身分承接愛爾麗北台灣分店監視器維修業務的謝姓工程師，疑似接獲上級指示，自板橋分店起著手拆除監視器主機，之後獨自一人開車南下，將沿途分店的監視器主機一一拔除帶走。

檢警介入調查後，為釐清是否有公司高層授意安裝針孔，昨天以被告身分拘提愛爾麗集團總裁常如山、張姓特助、負責監視器維修的工程師謝姓工程師，並約談總經理劉貞華。常、張、謝複訊後遭檢方聲押禁見，劉女則以500萬元交保並限制出境、出海。

侯友宜今天上午至蘆洲國民運動中心，媒體詢問有些媽媽對於偷拍會害怕，新北市府對於國民運動中心管理有沒有積極的作為。侯友宜表示，在公務機關內或是公眾得使用的地方都會定時的巡檢加強查察，了解有沒有侵犯隱私疑慮，及公安不合格的地方。至於私領域的部分市府也會定時去巡查，了解是否有侵害隱私或是公安、消防安全等問題。

新北市長侯友宜強調侵犯隱私絕不寬待。記者黃子騰／攝影
新北市長侯友宜強調侵犯隱私絕不寬待。記者黃子騰／攝影

偷拍 愛爾麗 侯友宜

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