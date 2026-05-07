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偷拍案延燒 愛爾麗集團向社會大眾道歉 全面開放退費

聯合報／ 記者楊德宜／台北即時報導
警方至愛爾麗新莊診所搜索。記者黃子騰／攝影
警方至愛爾麗新莊診所搜索。記者黃子騰／攝影

愛爾麗偷拍案，多名網友在Threads抱怨，昨天去分店要求退費，被以配合調查中為由推託，引起討論。愛爾麗集團稍早在官方臉書粉專發聲明，向所有消費者、會員及社會大眾致歉，針對消費者提出退費及相關權益問題，將秉持最大誠意妥善處理，並由專責窗口提供協助與說明，全面開放退費。

●愛爾麗集團退費說明：

針對近日媒體報導及社群平台所關注之監視器事件，對於此次事件所引發的不安、疑慮與信任衝擊，我們深感沉重，並以最慎重的態度面對。愛爾麗醫療集團在此向所有消費者、會員及社會大眾，表達最深的歉意。

目前本案已正式進入司法調查程序，愛爾麗已主動配合相關司法及主管機關進行調查與釐清，相關資料亦依法提供。基於尊重司法程序及避免影響後續調查，現階段不便就個案細節進一步對外說明，後續將依調查結果依法處理。

針對消費者提出之退費及相關權益問題，愛爾麗將秉持最大誠意妥善處理，並由專責窗口提供協助與說明，希望以負責任的態度回應社會及消費者期待，退費申請流程說明如下：

1. 請先透過線上客服或分院進行預約登記，因申請人數較多，完成登記後我們將儘快協助安排並處理您的申請。

2. 因涉及金額核對與個人資料確認，須由本人攜帶相關證明文件，親自至原購買分院辦理，恕無法提供線上退費服務。

3. 現場將由專人協助核對課程使用狀況與應退金額，確保程序清楚透明。

4. 退費僅限尚未施作之課程內容，且不扣除任何贈品金額，並全程不收取任何手續費，以實際行動回應顧客的信任與支持。

我們將以最審慎與負責的態度處理每一項申請，再次感謝社會大眾的理解與包容。

免付費服務專線：0800-008-070

愛爾麗集團

愛爾麗集團退費說明。圖／取自愛爾麗診所臉書粉專
愛爾麗集團退費說明。圖／取自愛爾麗診所臉書粉專

偷拍 愛爾麗

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