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愛爾麗偷拍案延燒董座常如山遭聲押 侯友宜重話：侵犯隱私絕不寬待
新北地檢署偵辦愛爾麗偷拍案，新北多間分店也被搜索，檢方昨天拘提愛爾麗集團總裁常如山，複訊後聲押禁見。新北市長侯友宜被問及此事時強調，侵犯別人的隱私是絕對不能寬待，要予以嚴懲。相信司法一定會釐清真相，對違法犯紀者絕不寬待。
新北市長侯友宜今天上午至蘆洲國民運動中心，與藝人林美秀、富邦悍將布布寶貝體驗器械皮拉提斯。媒體詢問關於醫美集團愛爾麗涉入偷拍爭議，新北市有多家分店都被檢調搜索，集團董座常如山已經被聲押，對此事件侯友宜有何看法。
侯友宜強調，第一時間新北警方已經跟檢調單位共同合作積極偵查，侵犯別人的隱私是絕對不能寬待，要予以嚴懲。我相信司法一定會釐清一個真相，對這些違法犯紀者絕對不予寬待。
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