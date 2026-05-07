愛爾麗北市4分店疑也裝針孔攝影機 北檢併案新北檢偵辦

連鎖醫美集團愛爾麗被控裝設外型為煙霧偵測器的針孔攝影機，新北地檢署聲押禁見集團總裁常如山3人。台北市刑警大隊5日會同台北市法務局、衛生局稽查該集團位於台北市的4家分店，台北地檢署分他字案偵辦，全案經檢方協調，警方將報請新北檢指揮偵辦。

新北檢昨拘提總裁常如山、張姓特助、負責監視器維修的工程師謝金亨，並約談總經理劉貞華，懷疑常如山涉指示謝金亨滅證，開車一路南下拔除北部、中部共10家分店存放針孔攝影機影片的主機。檢方複訊3人後聲押禁見，劉貞華則以500萬元交保並限制出境、出海。

經新聞報導針孔事件，台北市刑警大隊本月5日會同北市法務局、衛生局等單位，至愛爾麗台北市的4家分店（松江南京店、信義富邦店、大安忠孝店、中正站前店）聯合稽查，經實施反針孔偵測，現場未查獲偽裝型針孔攝影器，但警方懷疑分店曾被安裝針孔。

北市刑大報請北檢偵辦，北檢當日分他字案偵辦，已請業者主動配合協助專案小組保全證據。全案經北檢、新北檢協調，警方將報請新北檢指揮，北檢併案由新北檢偵處，追查偷拍疑雲。

全案源於，消費者在在Threads分享，5月1日下午在愛爾麗板橋店診療間換衣服時，發現天花板角落疑似有1具長得像煙霧探測器的不明裝置，要求診所提供型號或購買證明，院方稱「沒有辦法提供，因為這不是我們裝的」，又說「那個確定是煙霧偵測器，並且也沒有在運作，你放心。」她選擇報警，警方到場拆開確定是攝影機。