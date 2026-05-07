偷拍案疑滅證「幫自己提高羈押可能性」 他諷愛爾麗應該可以關一關了

連鎖醫美集團「愛爾麗」被爆出在診間疑似裝設偽裝型針孔攝影機，律師王至德在「法老王 - 王至德律師」臉書粉專表示，新聞報導愛爾麗已經把板橋店的監視器主機的硬碟還是ssd格式化了，這下還湮滅證據，加上差不多罪證確鑿了，「這樣幫自己提高被羈押的可能性，應該是有人教他的吧？然後愛爾麗應該可以關一關了」。

新北地檢署偵辦愛爾麗偷拍案，負責監視器維修的謝姓工程師疑接獲指示滅證，涉嫌拔除北部、中部共10家分店存放針孔攝影機影片的主機。愛爾麗集團總裁常如山、張姓特助、謝男遭檢方聲押禁見。

王至德表示，未得到本人同意而拍攝更衣的畫面，除了會構成刑法第315條之1的妨害秘密罪外，如果有拍到性器官、乳房等部位也會構成未經同意攝錄性影像罪，「如果被拍攝者有未成年人的話，恭喜愛爾麗，這會升級成兒童及少年性剝削防制條例的案件！」

他說，這次在18間分店都找到這種偷拍的監視器，很明顯是系統性的全面安裝。尤其是刻意偽裝成「煙霧偵測器」的監視器，基本上就是拿來偷拍用的。

愛爾麗官方一開始聲稱「診所內設置監視設備的目的，是為了『確保醫療品質、維護藥品與器材安全』，絕無侵害消費者隱私的意圖」。王至德表示，如果目的正當，為何不大大方方的裝設一般的監視器，並提醒更衣的顧客？而是裝這種難以被發現的監視器，然後再說自己是為了「確保醫療品質、維護藥品與器材安全，絕無侵害消費者隱私的意圖」，這種說法是把民眾當笨蛋嗎？

其他網友表示，「SSD是用磁碟陣列的結構做的，還原難度會比傳統硬碟大很多」、「其實格式化的東西，還是可以還原的回來」、「格式化只是清掉目錄，資料還在，是可以救回來的」、「真的太誇張了」。