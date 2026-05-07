愛爾麗偷拍案 總經理劉貞華交保不耐否認偷拍

新北地檢署偵辦愛爾麗偷拍案，為釐清是否有人授意安裝針孔，昨拘提愛爾麗集團總裁常如山、常的特助張元齡、負責監視器維修的工程師謝金亨，並約談總經理劉貞華，訊後懷疑謝男於事發後疑遭常等人指示滅證，向法院聲押常、張、謝3人，劉女則以500萬元交保並限制出境、出海。

下午自行前往地檢署到案說明的劉女，凌晨稍早辦保完畢離去時，面對媒體追問「是不是故意偷拍？」、「知不知道有很多受害者？」、「有事先告知消費者嗎？」、「是常董指示裝（針孔）的嗎？」一律以不斷重複的「沒有」回應。對於媒體希望適度說明案情，劉女則依然一臉不耐地表示「現在很晚了」，便逕自上車。

新北地檢署稍早表示，常、張、謝、劉4人涉犯刑法妨害秘密、妨害性隱私及兒少性剝削等罪，前3人罪嫌重大且有湮證、串供之虞，因此聲請收押禁見，劉女因尚無羈押必要，諭知500萬交保並限制出境出海。