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誰指使？愛爾麗偷拍案關鍵工程師連拔10分店主機 部分證據遭滅證
愛爾麗連鎖醫美診所爆出針孔偷拍疑雲，檢警馬不停蹄積極偵辦，據了解，檢警最早拘提的監視器謝姓工程師，疑受人指示進行滅證，開車一路南下將北部、中部10家分店存放針孔攝影機病患影片的主機拔除，目前初步清查身分，已有7名被害人已正式報案提告。
檢警經連日清查確認部分被害人身分後，今天上午二度搜索愛爾麗新北市轄內板橋、新莊、永和、林口4家分店，並將4分店店長依證人身分約談，另以被告身分拘提愛爾麗總裁常如山、張姓特助及謝姓工程師，被告愛爾麗劉姓總經理則自行到案。
檢警調查，5月1日民眾於愛爾麗板橋分店發現偽裝成偵煙器的針孔攝影機後，隨即前往海山警分局江翠派出所報案。當天負責愛爾麗北台灣分店店內監視器維修的謝姓工程師，便疑似接獲上級指示，從板橋分店起著手拆除監視器存檔用的主機，之後獨自一人開車南下，將沿途分店的監視器主機一一拔除帶走。
直到5月3日，海山警分局前往板橋分店搜索，發現現場主機消失，只剩針孔鏡頭，明顯是遭人刻意帶走，於是循線緊急拘提謝男，最後在台中將其帶回，並在車上發現被拔除、帶走的監視器主機，其中部分已遭謝男格式化滅證，尚待檢警進一步數位鑑識還原。
據悉，僅依現有遭檢警查扣的針孔監視器主機存檔，至少就有超過20人遭偷拍，若日後進行數位還原後，受害民眾人數恐再增加，預估屆時報案人數將遠遠不只現有7位。
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