7被害人報案…愛爾麗爆藏針孔偷拍 廠商疑受指示拆10店主機滅證

愛爾麗診所板橋店日前被發現煙霧偵測器內疑藏針孔攝影機，新北檢警今搜索4間分店並帶回總裁常如山等8人。據悉謝姓廠商疑受指示，沿途拆卸中部以北10間分店的監視器主機滅證。

日前有網友在社群指出日前赴愛爾麗醫美診所板橋店進行體雕，在診療間換衣服時，發現天花板角落不明裝置疑似藏有攝影鏡頭。診所人員堅稱是煙霧偵測器，女子報警後，警方到場拆開確認裝置內有攝影機，後續依妨害秘密罪展開偵辦。

新北地檢署今天指揮新北市警察局海山分局、婦幼隊等單位兵分多路，搜索愛爾麗診所板橋、新莊、林口、永和4間分店，以及常如山位於台北市的住所、辦公處等8處，並在住處拘提常如山、張姓特助及謝姓廠商，愛爾麗集團劉姓總經理也列為被告自行到案，同時檢警也以證人身分帶回4間分店店長釐清案情。

據了解，5月1日海山分局江翠派出所接獲民眾報案指愛爾麗診所板橋店疑似偷拍，約談該店人員查證，3日海山分局搜索板橋分店。檢警發現，店內有監視器鏡頭卻沒主機，循線追查發現謝姓廠商疑似受人指示、拆除板橋店主機並格式化，且開車從北部一路往南，拆除台中以北愛爾麗10間分店的監視器及主機，涉及滅證可能性。

警方報請新北檢指揮偵辦，3日在台中將謝姓廠商拘提到案，並在其車內、辦公室查扣10台監視器主機及鏡頭。但當時因被害人尚未完成告訴，檢方訊後將謝姓廠商無保請回。

檢警隨後在查扣的監視器中，清查出許多疑似被害者，目前已有7位被害人報案，因此今天展開第2波搜索行動。