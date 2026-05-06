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愛爾麗針孔疑雲！議員山田摩衣促隱私列稽查重點 新北衛生局允研議

聯合報／ 記者葉德正／新北即時報導
新北市議員山田摩衣今天在議會質詢醫療隱私議題。記者葉德正／攝影
新北市議員山田摩衣今天在議會質詢醫療隱私議題。記者葉德正／攝影

知名連鎖醫美集團「愛爾麗」爆出疑似偷拍案，引發消費者與病患恐慌。新北市議員山田摩衣今天在議會質詢指出，不少人因事件感到不安，要求衛生局將診療空間的隱私設計與安全環境納入正式稽查項目。衛生局長陳潤秋表示，目前醫療院所管理隱私都有列入自我評估，若填寫不清，或遭到檢舉就會啟動進一步稽查，她允諾研議把診療空間隱私與環境安全納入正式稽查項目。

山田摩衣說，目前衛生局對醫療院所多採自評為主、稽查為輔，難真正反映現場狀況，若僅在接獲檢舉或督導考核出現缺失後才啟動稽查，形同被動應對，無法預防類似偷拍事件再度發生，尤其是尚未被檢舉的診所，其診療空間是否具備基本隱私防護，缺乏明確檢核標準。

山田摩衣也說，診間動線是否可能被其他病患窺見、是否存在未經同意的影像設備，這些都是民眾高度在意的問題，要求衛生局稽查人員須具備專業辨識能力，第一時間就能發現潛在違規情形。

陳潤秋表示，現行並未全面禁止醫療院所設置攝影設備，但依法必須清楚告知，且涉及個人影像蒐集時，需取得病患同意，若未經同意進行攝影，已涉及侵害隱私權，由檢警與衛生單位同步介入調查。

陳潤秋允諾，將研議把診療空間隱私與環境安全納入正式稽查項目，會在兩周內完成研議，盡快提出具體作法。

愛爾麗 偷拍 山田摩衣 衛生局 針孔攝影機

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