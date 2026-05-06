聽新聞
0:00 / 0:00

愛爾麗偷拍疑雲總裁已遭拘提 衛福部說狠話：若屬實最重可罰25萬元

聯合報／ 記者翁唯真／台北即時報導
愛爾麗連鎖醫美診所爆出針孔偷拍疑雲，稍早愛爾麗集團總裁常如山也遭警拘提，隨即移送新北地檢署交由檢察官偵訊。記者蔣永佑／攝影
愛爾麗連鎖醫美診所爆出針孔偷拍疑雲，稍早愛爾麗集團總裁常如山也遭警拘提，隨即移送新北地檢署交由檢察官偵訊。記者蔣永佑／攝影

愛爾麗連鎖醫美診所爆出針孔偷拍疑雲，發現幾乎每間分店診療間都裝有這種偽裝成煙霧偵測器的攝影機。對此，衛福部醫事司回應，目前已有要求地方衛生局針對診所了解是否有違反《醫療法》第72條，倘若屬實，最重可開罰25萬元罰鍰，不過是否涉及停業處分，仍有待檢警調查結果決定。

日前1名女子至板橋愛爾麗診所進行療程時，發現診療間天花板角落有1具外型為煙霧偵測器的裝置，內部疑似有鏡頭拍攝。女子事後上網搜尋發現疑似是針孔攝影機立即報警。稍早愛爾麗集團總裁常如山也在愛爾麗集團總部辦公室內遭警拘提，隨即移送新北地檢署交由檢察官偵訊。

醫事司副司長劉玉菁表示，已先請新北衛生局了解，是否有違反醫療法72條「醫療機構及其人員因業務而知悉或持有病人病情或健康資訊，不得無故洩漏」，這部分來進行查明，目前為止尚未接到衛生局開罰的通知，因為全台18家診所都有配合調查，且檢警也有扣走一些資料。倘若真的屬實可處可處5萬元以上、25萬元以下罰鍰。

至於外界關心會不會讓診所停業或是廢照等更嚴重的處分，劉玉菁說，目前揭露的相關資訊，確定適用上述第72條規定，不過仍須視後續檢警調查結果，是否有其他違法情事，才能了解是否違反其他法規。劉玉菁也說，目前並無接到其他民眾申訴自己疑似被偷拍情事。

衛福部 偷拍

延伸閱讀

愛爾麗針孔偷拍案 集團總裁常如山遭檢拘提到案

愛爾麗偷拍疑雲！台中2診所驚見偽裝煙霧偵測針孔 衛生局：違法就辦

愛爾麗醫美集團台中兩診所疑密錄 衛生局依「妨害秘密罪」移送法辦

愛爾麗診所板橋店爆涉偷拍 北市將稽查轄內5間診所

相關新聞

愛爾麗偷拍案 總經理劉貞華交保不耐否認偷拍

新北地檢署偵辦愛爾麗偷拍案，為釐清是否有人授意安裝針孔，昨拘提愛爾麗集團總裁常如山、常的特助張元齡、負責監視器維修的工程師謝金亨，並約談總經理劉貞華，訊後懷疑謝男於事發後疑遭常等人指示滅證，向法院聲押

愛爾麗偷拍案 集團總裁常如山、特助、滅證工程師聲押禁見

新北地檢署偵辦愛爾麗偷拍案，為釐清是否有公司高層授意安裝針孔，昨以被告身分拘提愛爾麗集團總裁常如山、特助、負責監視器維修的工程師謝金亨，並約談總經理劉貞華。檢方懷疑，謝事發後疑遭常等人指示滅證，開車一

愛爾麗偷拍案恐30人受害 集團總裁常如山遭拘提

新北地檢署偵辦愛爾麗偷拍案，為釐清是否有公司高層授意安裝針孔，昨以被告身分拘提愛爾麗集團總裁常如山、張姓特助、負責監視器維修的謝姓工程師，並約談劉姓總經理。據了解，謝事發後疑受指示滅證，開車一路南下拔

誰指使？愛爾麗偷拍案關鍵工程師連拔10分店主機 部分證據遭滅證

愛爾麗連鎖醫美診所爆出針孔偷拍疑雲，檢警馬不停蹄積極偵辦，據了解，檢警最早拘提的監視器謝姓工程師，疑受人指示進行滅證，開車一路南下將北部、中部10家分店存放針孔攝影機病患影片的主機拔除，目前初步清查身

7被害人報案…愛爾麗爆藏針孔偷拍 廠商疑受指示拆10店主機滅證

愛爾麗診所板橋店日前被發現煙霧偵測器內疑藏針孔攝影機，新北檢警今搜索4間分店並帶回總裁常如山等8人。據悉謝姓廠商疑受指示...

愛爾麗醫美診所偷拍疑雲擴大 高雄2分店疑曾裝攝影機留痕跡

愛爾麗連鎖醫美診所爆出診療間裝設針孔偷拍，高市衛生局今天前往愛爾麗高雄2家分店稽查，發現疑似裝設針孔攝影機痕跡，其中1家診所天花板留有移除監視器痕跡，另1家則在治療室內裝有監視器並標示「錄影中」，恐涉

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。