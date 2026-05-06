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愛爾麗醫美爆偷拍疑雲 竹縣稽查竹北店：2治療室設監視器有公告

聯合報／ 記者郭政芬／新竹即時報導
新竹縣衛生局今天上午前往位於竹北的分店稽查。圖／新竹縣衛生局提供
新竹縣衛生局今天上午前往位於竹北的分店稽查。圖／新竹縣衛生局提供

知名連鎖醫美集團「愛爾麗」日前爆出新北市板橋店疑似偷拍案，被控在診所內安裝偽裝成煙霧偵測器的針孔攝影機，引發外界關注。新竹縣衛生局今天上午前往位於竹北的分店稽查，發現診所內有2間治療室設置監視錄影設備，於該治療室明顯處有張貼錄影公告，未發現偷拍裝置；後續將要求診所負責人到局說明，進一步釐清是否符合醫療法及個人資料保護法相關規定。

新竹縣衛生局表示，今天上午10時派員前往實地稽查，現場發現診所有2間治療室裝設監視錄影設備，且於治療室明顯處張貼錄影公告。經查，裝設地點並非問診的診間，而是進行打針、雷射等療程的治療室。

衛生局指出，診所說明裝設監視器的原因，是擔心後續衍生醫療糾紛，希望保障醫護人員與消費者雙方權益，因此才於治療室內裝設一般監視設備，並已事先告知消費者現場有錄影。至於問診診間部分，現場僅有1間診間，並未裝設監視器。

針對外界關心是否與新北市查獲的「偽裝煙霧偵測器針孔偷拍」情況相同，衛生局表示，竹北店查獲的均為一般正常監視器，並未發現偷拍設備或針孔攝影機。

衛生局強調，後續將發函通知診所負責人到局陳述意見，並進一步釐清監視設備的設置及使用方式，是否符合醫療法及個人資料保護法等相關規定；若查有違規情事，將依法裁處，以維護民眾就醫隱私與權益。

診所內有2間治療室設置監視錄影設備，於該治療室明顯處有張貼錄影公告，未發現偷拍裝置。圖／新竹縣衛生局提供
診所內有2間治療室設置監視錄影設備，於該治療室明顯處有張貼錄影公告，未發現偷拍裝置。圖／新竹縣衛生局提供

偷拍 衛生局 竹北 醫美 針孔攝影機

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