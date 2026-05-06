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醫美龍頭愛爾麗捲針孔偷拍疑雲 台南市衛生局稽查3據點結果出爐

聯合報／ 記者萬于甄／台南即時報導
愛爾麗集團近期爆出診間疑裝設煙霧偵測器造型針孔攝影，台南市衛生局今早前往愛爾麗在台南中西區、東區等3家分店稽查，暫無查獲明顯違規情事。圖／南市衛生局提供
愛爾麗集團近期爆出診間疑裝設煙霧偵測器造型針孔攝影，台南市衛生局今早前往愛爾麗在台南中西區、東區等3家分店稽查，暫無查獲明顯違規情事。圖／南市衛生局提供

從台南起家，即將邁入25周年的連鎖醫美龍頭愛爾麗集團近期爆出中北部多家診間疑裝設煙霧偵測器造型針孔攝影，台南市衛生局今早前往愛爾麗在台南中西區、東區等3家分店稽查，暫無查獲明顯違規情事。

衛生局指出，醫療機構有醫療隱私維護的義務，且醫療機構醫事人員在執行醫療業務時，也應注意維護病人隱私，減少程序疑慮，確保醫病雙方權益；愛爾麗醫美集團近日爆出多間診間煙霧偵測器疑藏有造型針孔攝影，今早派員前往台南3家分店，並針對各診療間內煙霧偵測器稽查，暫無明顯違規情事。

衛生局強調，病人在診療過程，醫病雙方如需錄音或錄影，應先徵得對方同意，對於診間之設計，應有具體確保病人隱私之設施；為保障所有病人權益，後續將持續查核，若查有違規將依違反醫療法開罰，若涉及偷拍或妨害秘密，將移送檢調偵辦。

愛爾麗集團近期爆出診間疑裝設煙霧偵測器造型針孔攝影，台南市衛生局今早前往愛爾麗在台南中西區、東區等3家分店稽查，暫無查獲明顯違規情事。圖／南市衛生局提供
愛爾麗集團近期爆出診間疑裝設煙霧偵測器造型針孔攝影，台南市衛生局今早前往愛爾麗在台南中西區、東區等3家分店稽查，暫無查獲明顯違規情事。圖／南市衛生局提供

偷拍 愛爾麗

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