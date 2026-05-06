醫美龍頭愛爾麗捲針孔偷拍疑雲 台南市衛生局稽查3據點結果出爐

醫美集團愛爾麗遭控涉嫌偷拍，今天透過官方臉書粉專宣布全面退費。對此，詠言法律事務所長賴瑩真在「瑩真律師」臉書粉專表示，目的是想止血，還是想勸退有意提出刑事告訴的人呢？「溫馨提醒，即使申請退費，也不會影

2026-05-07 13:07