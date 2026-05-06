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暗藏針孔 愛爾麗診所涉偷拍 檢搜索

聯合報／ 記者黃子騰林佳彣林伯驊蕭雅娟李奕昕趙容萱／連線報導
愛爾麗醫美集團新北市板橋店爆出偷拍案，台北市刑警大隊與北市衛生局、法務局，對北市愛爾麗四間分店聯合稽查。圖／台北市法務局提供
愛爾麗醫美集團新北市板橋店爆出偷拍案，台北市刑警大隊與北市衛生局、法務局，對北市愛爾麗四間分店聯合稽查。圖／台北市法務局提供

愛爾麗醫美集團被控在診間私裝攝影機密錄，事後說詞反覆，引發客戶恐慌。新北地檢署指揮警方搜索多家分店，查扣相關物證，將朝妨害性隱私罪偵辦。愛爾麗昨聲明配合檢調、主管機關調查，稱設置監視設備「目的在於確保醫療品質、維護藥品與器材安全」，否認侵害消費者個人隱私。

脆友「vvn022」控訴，五月一日下午到愛爾麗診所板橋店診療間，換裝時抬頭，赫見天花板角落有個可疑裝置，看似防災警報器，但「除了正對床的那一格，其他格都封起來。唯一沒有封起來的那格，裡面疑似有圓圓的鏡頭。」她當場詢問，對方起初推託「不知道」，隨後回覆是「煙霧偵測器」。

女子當下拍照錄影存證再離開診所，上網搜圖竟找到了疑似同款的「煙霧探測器型安防攝像頭閉路電視攝影機」，她返回要求提供「煙霧偵測器」型號或購買紀錄，診所無法提供任何證明，女子向新北市警海山分局江翠派出所報案。警方到現場拆開裝置，確認內部為攝影機，已通電，初步雖無法確認影像去向，但定調裝置為「偽裝型安防攝影機」。

事件發酵，客戶反彈，有人驚慌說還有六堂除毛課，也有人哀號「天啊，我的體雕課還能退費嗎」，盼政府徹查是否偷拍並協助退費。

自稱消防員的網友直言「這百分之百是攝影機」，煙霧偵測器須安裝在離牆或梁六十公分以上的室內中央，絕不會安裝在角落，以免影響反應速度，消防檢驗也不會過。新北市消防局也證實，住警器應以感應室內中心為原則，避開冷氣出風口並維持與牆面距離，診所裝置位置明顯違背常理。

新北地檢署本月三日、五日指揮警方搜索新北市、台北市多家分店，查扣監視設備及電腦主機等證物。台北市府昨也稽查北市愛爾麗四間分店，未發現針孔攝影機，警方報請台北地檢署指揮，北檢分他字案偵辦，後續由北檢與新北檢協調。北市主任消保官林傳健說，醫療院所屬於高度重視隱私場所，若確有患者隱私受侵害，將協助被害人循消費爭議程序求償。

台中市昨前往崇德路、文心路兩家分店稽查，在公共區域、詢問室的天花板上都發現密錄器，設備是否攝錄患者看診情形、對外洩漏，待調查。

愛爾麗表示「虛心接受各界之質疑」，已全面檢討、改善。

偷拍 愛爾麗

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