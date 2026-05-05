愛爾麗偷拍疑雲！台中2診所驚見偽裝煙霧偵測針孔 衛生局：違法就辦

知名連鎖醫美集團「愛爾麗」新北市板橋店爆出疑似偷拍案，被控安裝偽裝煙霧偵測器的針孔攝影機。台中市衛生局今稽查發現，該集團位於台中的二家診所都有裝設疑似具有攝影功能的煙霧偵測器。台中市衛生局強調，若查獲違反醫療法將開罰，如涉刑事妨害秘密罪，將移送法辦。

據了解，這二家診所分別位於崇德路、文心路上，稽查人員在診所在公共區域、諮詢室的天花板上，都發現疑似有攝影功能的煙霧偵測器；依據醫療法，醫療場所攝錄內容對外洩露，違反醫療法72條，稽查重點在於該設備是否攝錄患者看診情形，以及是否有對外洩漏？

台中市衛生局說明，針對醫美集團旗下分店遭搜索查扣針孔攝影機一案，衛生局今派員針對該集團於台中市2家診所稽查，檢視就醫環境是否符合隱私保障規定；如查獲違法情事，將依醫療法第72條處新台幣5萬元以上、25萬元以下罰鍰。

台中市衛生局指出，醫療機構應提供安全且保障隱私的就醫環境，不得無故洩漏或侵害病患個人隱私；如涉及刑事妨害秘密罪嫌，將移送檢調單位偵辦，絕不容許任何侵害就診隱私的違法行為。

愛爾麗醫美集團被控在診間私裝攝影機密錄，事後說詞反覆，引發客戶恐慌。愛爾麗昨聲明配合檢調、主管機關調查，稱設置監視設備「目的在於確保醫療品質、維護藥品與器材安全」，否認侵害消費者個人隱私。