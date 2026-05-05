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愛爾麗板橋店爆偷拍 北市分店遭稽查畫面曝光

聯合報／ 記者邱書昱／台北即時報導
台北市刑大會同北市衛生局、法務局赴北市松山南京店稽查。圖／台北市法務局提供
台北市刑大會同北市衛生局、法務局赴北市松山南京店稽查。圖／台北市法務局提供

連鎖醫美集團愛爾麗板橋分店被爆裝設針孔攝影機。台北市刑大今天也會同北市衛生局和法務局赴北市松山南京店稽查。北市消保官表示，本案由檢警調查偵辦，北市府將全力配合調查。

北市主任消保官林傳健表示，針對近期新北市連鎖醫美診所涉疑似偷拍爭議，北市政府高度重視民眾的就醫隱私。今天由北市衛生局主政，會同市警局刑大及北市消保官，依據「醫療法」及「台北市公共場所防止針孔攝影管理辦法」等相關規定，針對該連鎖品牌位於北市的診所展開無預警的聯合稽查。

林傳健表示，本案正由檢警偵辦中，北市府將全力配合調查。

另外，他說，如日後確有患者於診療期間隱私遭受侵害情事，得循消費爭議申訴程序向診所負責人請求賠償。

台北市刑大會同北市衛生局、法務局赴北市松山南京店稽查。圖／台北市法務局提供
台北市刑大會同北市衛生局、法務局赴北市松山南京店稽查。圖／台北市法務局提供

台北市刑大會同北市衛生局、法務局赴北市松山南京店稽查。圖／台北市法務局提供
台北市刑大會同北市衛生局、法務局赴北市松山南京店稽查。圖／台北市法務局提供

偷拍 愛爾麗

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