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愛爾麗診所否認藏針孔 消防員打臉：煙霧偵測器不會裝角落

聯合報／ 記者黃子騰／新北即時報導
新北市1名女子控訴醫美診所疑裝針孔。示意圖／Ingimage
新北市1名女子控訴醫美診所疑裝針孔。示意圖／Ingimage

連鎖醫美集團愛爾麗位於新北市板橋的診所傳疑裝針孔偷拍事件，女子控訴診療室天花板角落有1具外型為煙霧偵測器的攝影機。新北檢昨搜索愛爾麗全台多分店，將朝妨害性隱私等罪嫌偵辦。網友指出煙霧偵測器不會安裝在角落，這100%是攝影機。

據了解，被害女子在網路社群控訴，在診療間換衣服時發現天花板角落疑似有1具長得像煙霧探測器的不明裝置，細看時發現這個裝置似乎沒有開口可以讓煙霧進入。事後上網搜圖竟找到了疑似同款的裝置，商品，名稱竟是「煙霧探測器型安防攝像頭閉路電視攝影機」。

自稱消防員的網友在該則貼文留言表示：「這100%是攝影機，煙霧偵測器100%不會安裝在角落，反應速度會比較慢。」也有網友表示，一般感知器要安裝離牆60公分以上，不然消防檢驗不會過，除非像梯間那種空間較小的，如果像照片這種安裝在邊邊角角的，100%是監視器攝影機。

新北市消防局指出，火災探測器（住警器）應安裝在天花板或牆面上方，以「偵煙式」為主，裝設於寢室、樓梯、走廊、客廳，廚房則適用「定溫式」。裝設核心位置為天花板距牆面或梁60公分以上、或牆面距天花板15至50公分處，並避開冷氣出風口1.5公尺以上，以感應室內中心為原則。

偷拍 愛爾麗

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