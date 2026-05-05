愛爾麗診所板橋店爆涉偷拍 北市將稽查轄內5間診所

連鎖醫美集團「愛爾麗」新北板橋店疑涉偷拍爭議，有民眾在診療間發現天花板疑似攝影機裝置，店家稱是煙霧偵測器，她報案提告，警方確認是攝影機。檢警偵辦該案，業者今發聲明致歉；該品牌在北市有5間診所，北市衛生局與警方、消保官將無預警聯開稽查。

台北市政府主任消保官林傳健表示，針對近期新北市連鎖醫美診所涉疑似偷拍爭議，北市府高度重視民眾的就醫隱私。今天由北市衛生局主政，會同市警局刑大及北市消保官，依據醫療法、台北市公共場所防止針孔攝影管理辦法等相關規定，針對該連鎖品牌位於北市的診所展開無預警的聯合稽查。

林傳健說，該案正由檢警偵辦中，北市府將全力配合調查。另如日後確有患者於診療期間隱私遭受侵害，得循消費爭議申訴程序向診所負責人請求賠償。北市衛生局表示，該案檢警偵辦中，衛生局全力配合調查。

受害女子在Threads分享，5月1日下午至該店做療程，美容師帶至個人診療間並請她換上院內提供的裙子。她換完衣服後，抬頭發現天花板的角落有疑似攝影機但又長得有點像防災警報器的不明裝置，當場詢問是否是監視器，美容師起初稱不知道，後續出診間後回覆是煙霧偵測器。

該名女子指出，療程結束後，她換回衣服時認真觀察該裝置，發現不太可能是煙霧偵測器，之後要求診所提供型號或購買證明，院方稱「沒有辦法提供，因為這不是我們裝的」，又說「那個確定是煙霧偵測器，並且也沒有在運作，你放心。」有鑑於此，她選擇報警，警方到場拆開確定是攝影機。

業者對此發出聲明，「對於偵煙器攝影機，公司相當震驚。立即進行內控管理的調查，目前配合警方進行了解中，對於造成消費者的困擾，感到相當抱歉，誠摯表達歉意，並全力配合司法調查。」