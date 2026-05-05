快訊

0050「不配息版」有譜？證交所：三個月內提方案

俄國駭客養成鏈！大學秘設「第4系」曝光 畢業直送情報單位

疑點沖天炮趕偷吃芭樂猴子引火！高雄74歲婦跌入土坑被活活燒死

聽新聞
0:00 / 0:00

愛爾麗診所板橋店爆涉偷拍 北市將稽查轄內5間診所

聯合報／ 記者林佳彣洪子凱／台北即時報導

連鎖醫美集團「愛爾麗」新北板橋店疑涉偷拍爭議，有民眾在診療間發現天花板疑似攝影機裝置，店家稱是煙霧偵測器，她報案提告，警方確認是攝影機。檢警偵辦該案，業者今發聲明致歉；該品牌在北市有5間診所，北市衛生局與警方、消保官將無預警聯開稽查。

台北市政府主任消保官林傳健表示，針對近期新北市連鎖醫美診所涉疑似偷拍爭議，北市府高度重視民眾的就醫隱私。今天由北市衛生局主政，會同市警局刑大及北市消保官，依據醫療法、台北市公共場所防止針孔攝影管理辦法等相關規定，針對該連鎖品牌位於北市的診所展開無預警的聯合稽查。

林傳健說，該案正由檢警偵辦中，北市府將全力配合調查。另如日後確有患者於診療期間隱私遭受侵害，得循消費爭議申訴程序向診所負責人請求賠償。北市衛生局表示，該案檢警偵辦中，衛生局全力配合調查。

受害女子在Threads分享，5月1日下午至該店做療程，美容師帶至個人診療間並請她換上院內提供的裙子。她換完衣服後，抬頭發現天花板的角落有疑似攝影機但又長得有點像防災警報器的不明裝置，當場詢問是否是監視器，美容師起初稱不知道，後續出診間後回覆是煙霧偵測器。

該名女子指出，療程結束後，她換回衣服時認真觀察該裝置，發現不太可能是煙霧偵測器，之後要求診所提供型號或購買證明，院方稱「沒有辦法提供，因為這不是我們裝的」，又說「那個確定是煙霧偵測器，並且也沒有在運作，你放心。」有鑑於此，她選擇報警，警方到場拆開確定是攝影機。

業者對此發出聲明，「對於偵煙器攝影機，公司相當震驚。立即進行內控管理的調查，目前配合警方進行了解中，對於造成消費者的困擾，感到相當抱歉，誠摯表達歉意，並全力配合司法調查。」

偷拍 愛爾麗

延伸閱讀

保全拍監視器畫面吹噓「看萬元房間看到爽」 北海岸五星飯店有動作了

板橋醫美診所疑現針孔引關注 民代籲訂自治條例納管私領域

北市鼠患燒到食安稽查 綠議員憂人力不足恐現防疫漏洞

領GoPro秒變嫌犯！信義區「偷拍狼」大膽進派出所 200部裙底片曝光

相關新聞

偷拍案延燒 愛爾麗集團向社會大眾道歉 開放全面退費

愛爾麗偷拍案，多名網友在Threads抱怨，昨天去分店要求退費，被以配合調查中為由推託，引起討論。愛爾麗集團稍早在官方臉書粉專發聲明，向所有消費者、會員及社會大眾致歉，針對消費者提出退費及相關權益問題

愛爾麗開放退費…律師指不影響被害人提告及民事求償 喊話「別簽1文件」

醫美集團愛爾麗遭控涉嫌偷拍，今天透過官方臉書粉專宣布全面退費。對此，詠言法律事務所長賴瑩真在「瑩真律師」臉書粉專表示，目的是想止血，還是想勸退有意提出刑事告訴的人呢？「溫馨提醒，即使申請退費，也不會影

偷拍案疑滅證「幫自己提高羈押可能性」 他諷愛爾麗應該可以關一關了

連鎖醫美集團「愛爾麗」被爆出在診間疑似裝設偽裝型針孔攝影機，律師王至德在「法老王 - 王至德律師」臉書粉專表示，新聞報導愛爾麗已經把板橋店的監視器主機的硬碟還是ssd格式化了，這下還湮滅證據，加上差不

愛爾麗爆偷拍...北市接到近50件陳情 研議幫消費者團體訴訟

愛爾麗集團醫美診所爆發疑似裝設針孔偷拍爭議，引發消費者恐慌，今天宣布開放退費。北市法務局今表示，5月1日至今天下午1時，已受理近50件涉及該診所的消費爭議申訴案；也強調市府除積極配合檢警調查進度，將「

愛爾麗開放退費 王至德：畢竟加害給付太可怕 被告件數可能可以少一點

醫美集團「愛爾麗」今天公布開放退費，律師王至德在「法老王 - 王至德律師」臉書粉專表示，畢竟這種「加害給付」實在太可怕，而且主動公告可以退費，可能可以讓一些受害者放棄另外提告求償的念頭。

愛爾麗台中2分店也疑裝針孔 中檢今分案將移轉管轄由新北檢偵辦

愛爾麗醫美集團被控在診間私裝攝影機密錄，台中市衛生局派員針對該集團台中2家診所稽查，發現公共區域、詢問室天花板上都疑有具監視功能的「煙霧偵測器」，將2店依妨害秘密罪嫌移送；台中地檢署今收受、分案，聯繫

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。