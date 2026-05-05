針孔疑雲 愛爾麗243字聲明「絕無侵害消費者之個人隱私」

連鎖醫美集團「愛爾麗」新北板橋店被指控診所內涉安裝針孔，檢警連日來發動搜索，對此，愛爾麗集團今下午發出243字聲明的3點聲明，表示設監視器絕無侵害消費者的個人隱私，已進行全面檢討及改善，並盡速向告訴人溝通。

二、本集團診所內監視設備之設置，其目的在於確保醫療品質、維護藥品與器材安全，絕無侵害消費者之個人隱私，對於監視設備爭議乙事，本集團虛心接受各界之質疑，現已進行全面檢討及改善。

三、對於本事件造成告訴人困擾乙事，本集團已責成專人以專案方案處理，儘速向告訴人溝通，以祈化解告訴人疑慮。