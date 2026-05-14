推開門全是老鼠和廚餘 桃市府鐵腕清空「米奇屋」17噸垃圾

桃園市桃園區南華街1處「米奇屋」不只老鼠竄、蚊蠅飛、廚餘味四溢，連樓梯間都堆滿雜物無法通行，長期影響鄰居安全。市府經多次勸導無效後，今早依「桃園市住宅囤積行為處理自治條例」出動20多人強制清除，初估清出約17噸雜物，垃圾量得出動17趟次回收車才能清完，創下新法上路後強制清理首例。市府表示，相關費用將依法向囤積行為人求償。

市府民政局表示，此案經民眾多次檢舉，市府3月底聯合稽查，發現建物內外包含樓梯間等逃生通道堆放大量囤積物，門戶無法緊閉，現場飄散廚餘異味、孳生蚊蠅，甚至還有老鼠，影響鄰居居住安全與環境衛生甚鉅。市府當時依違反公寓大廈管理條例及傳染病防治法裁罰並限期改善，期間社福單位人員也多次輔導勸說，但均無效。

依市府處理流程，強制排除前會先由社工或醫師前往訪視輔導，溝通無效後再經區公所與環保、衛生、消防及建管處單位共識決議，才啟動強制排除作業。

民政局表示，此案原限期行為人於4月30日前改善完畢，行為人後表示希望展延兩周並願自行清理，但今天桃園區公所邀集消防、衛生、環保、社會及建管等相關單位前往勘查，仍未改善完畢，最終由環保局派出20多人進行強制排除作業，初估清出約17噸雜物；後續區公所及衛福單位會視個案情形持續關懷與追蹤。

副市長蘇俊賓表示，這類囤積戶往往是都市髒亂、傳染病以及消防的破口，除影響消防安全，也常衍生蚊蠅蟑螂與鼠患，但中央針對私領域囤積雜物沒有明確規範，家戶外先前只能用廢棄物清理法及傳染病防治法處理，一旦發生火災，將大幅增加搶救困難與危險性，今年初基隆也發生消防人員救災殉職案例。

蘇俊賓說，除多次呼籲中央修法，桃園也靠自己新訂自治條例，各區已逐步處理困擾社區多年的個案，目前各區公所接獲近30件囤積物陳情案，14案當事人已處理或經勸導改善完成、7案持續清理中，其餘案件陸續查證及稽查輔導，若未於限期內改善完畢，市府將依法強制介入清理。