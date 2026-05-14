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懶人包／鼠類偵防師到你家！台北市社區如何申請？管道、服務內容迅速掌握

聯合新聞網／ 綜合報導
台北市環保局正式啟動「社區鼠類偵防服務」，由「鼠類偵防師」協助民眾找出鼠類防治的漏洞及環境管理死角。記者曾吉松／攝影
台北市環保局正式啟動「社區鼠類偵防服務」，由「鼠類偵防師」協助民眾找出鼠類防治的漏洞及環境管理死角。記者曾吉松／攝影

台北市環保局最新推出的「鼠類偵防師」服務即將上線！這項服務主要協助社區找出老鼠的藏匿處與來源，並提供專業的防治建議，預計有200名人力投入12行政區讓防鼠工作更有效率。

以下整理申請「鼠類偵防師」到家防治鼠患的步驟：

🐭什麼是「鼠類偵防師」？

他們是由持有病媒防治證照的專業人員組成，專門到現場幫社區做「全面體檢」，找出老鼠的活動熱點、進出孔洞，並教大家如何建立社區的鼠類防火牆。

📋申請重點資訊

●開放申請日期：2026年5月15日起正式開放。

● 申請對象：台北市各社區管理委員會（管委會）。

●服務費用：由環保局提供，旨在協助社區環境改善。

●服務內容：

1.全方位診斷：辨識鼠糞、咬痕、鼠跡。

2.熱點分析：找出老鼠慣用的建物孔洞與路徑。

3.風險評估：針對食物來源、雜物堆積環境進行評估。

4.防治建議：提供具體的環境改善及物理防治方案。

偵防師受理時會採取「一配一」或「一配二」模式，即一位偵防師搭配一至兩位助理，家戶診斷約2小時，社區規模大則可能需4到5小時，現階段原則上不會進入民眾家戶內部，主要針對建物周邊與公共空間進行診斷。

💻如何申請？

目前提供以下兩種管道，建議管委會可以先行準備：

1. 線上申請（首選）：

自5月15日起，可至台北市政府環保局官網下載社區鼠類偵防服務申請表並線上提交。

2. 電話諮詢：

若有緊急需求或不清楚申請流程，可直接撥打台北市環保局或1999市民熱線洽詢相關業務單位。

💡申請小撇步

「鼠類偵防師」服務5月15日開始受理，民眾現在就可以先跟社區管委會或總幹事反映，等一開跑就可搶先申請，讓專業偵防師儘早到社區協助巡檢喔！

❌偵防師提醒防鼠「三不」原則

偵防師主要提供「診斷」與「方法」，但長期防治仍需住戶配合落實：

不讓鼠來：封堵空調孔、排水溝等進出孔洞。

不讓鼠吃：斷絕食物來源，廚餘與飼料要密封。

不給鼠住：清理家中與公共區域的堆積雜物。

圖片來源／AI協作
圖片來源／AI協作

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