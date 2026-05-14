聽新聞
0:00 / 0:00

北市啟動鼠類偵防 社區優先申請

聯合報／ 記者洪子凱／台北報導
北市鼠類偵防師協助民眾找出鼠類防治的漏洞及環境管理死角，提供客製化的防治建議。記者曾吉松／攝影
北市鼠類偵防師協助民眾找出鼠類防治的漏洞及環境管理死角，提供客製化的防治建議。記者曾吉松／攝影

鼠類偵防師昨啟動，預計二百人投入，環保局昨說，因單一家戶的上下樓層都可能是老鼠來源，因此給社區管委會優先集體申請，從鼠糞、咬痕等鼠跡調查，再給出封堵孔洞、廚餘管理等建議，未來也將以「相對值」模型偵測老鼠數量。

北市府啟動「社區鼠類偵防服務」，可以至環保局官網下載「社區鼠類偵防服務申請表」提出申請，家戶診斷約二小時，社區規模大則可能需四到五小時，主要診斷建物周邊與公共空間，本月十五日開放申請。

局長徐世勳表示，人力上除原先八十餘名消毒班夥伴，還會每人配置一到二名清潔隊人員作為偵防師助理，人力上共約有二百人，並會視實際需求擴大員額；原則上家戶跟社區都可申請，但老鼠不會只住在單一住家中，會優先處理管委會的申請案件。

消毒班長高健富表示，偵查師包含鼠糞、咬痕等鼠跡調查，了解鼠類行走及其活動熱點位置，並檢視建物孔洞，評估是否有鼠類入侵家中通道，同時針對食源管理與雜物堆積等環境風險評估。

徐世勳表示，全國未有統一監測老鼠模型，上周開完專家小組會議，專家建議，目前採用小範圍「相對值」模型偵測老鼠數量，例如在市場滅鼠前後的情況推估，未來會從單一市場擴大到不同區域，取代整體監測，參考國際經驗觀察「活躍鼠洞數」與「常態通報數」來建立相對準確的監測值。

老鼠

延伸閱讀

200人力投入滅鼠！北市鼠類偵防15日啟動 鎖定「一樣態」建物優先整頓

北市「鼠類偵防師」今上路 環保局：垃圾桶蓋將改裝

影／北市「鼠類偵防師」成軍 讓防鼠工作更精準、更有效率

老鼠只是餓了？動保團體籲「人道捕捉」 遭網嗆爆：每天去投放

相關新聞

北市啟動鼠類偵防 社區優先申請

鼠類偵防師昨啟動，預計二百人投入，環保局昨說，因單一家戶的上下樓層都可能是老鼠來源，因此給社區管委會優先集體申請，從鼠糞、咬痕等鼠跡調查，再給出封堵孔洞、廚餘管理等建議，未來也將以「相對值」模型偵測老鼠數量。

北市大清消！議員曝「私有地」髒亂恐成破口 市府允跨局處處理

近日鼠患議題延燒，北市也進行12行政區大清消，然而私領域環境髒亂，卻成為環境破口，有議員接獲陳情，有長者長年居住在老鼠亂竄、垃圾堆，周邊民眾反映環境髒亂，快要受不了，但因涉及私人土地，政府能規範有限，「這樣公共環境打掃在乾淨也沒有用」呼籲市府想辦法解決。環保局強調，相關問題有既有程序，由區公所主政，邀集相關單位協助環境清潔。

老鼠只是餓了？動保團體籲「人道捕捉」 遭網嗆爆：每天去投放

近期全台各地爆發鼠患，台北市政府也啟動「社區鼠類偵防服務」，投入200名人力至12行政區，協助民眾找出鼠類防治的漏洞及環境管理死角。然而…

鼠類監測模型有譜？北市現行做法曝 環保局長：盼未來擴大範圍監測

北市近日鼠患議題延燒，環保局今天宣布15日起啟動社區鼠類偵防，由專業有證照防鼠班「鼠類偵防師」進入社區協助環境診斷。外界也好奇未來是否有鼠類監測模型來監測老鼠數量，環保局表示，目前將採用小範圍相對值監測，但與專家學者討論後期盼能從小範圍擴大至區域來取代整體監測。

200人力投入滅鼠！北市鼠類偵防15日啟動 鎖定「一樣態」建物優先整頓

北市近日鼠患議題延燒，為有效防治社區入侵老鼠，北市府啟動「社區鼠類偵防服務」，15日家戶及社區都可以至環保局官網下載「社區鼠類偵防服務申請表」提出申請，由專業偵防師進入社區評估老鼠出沒點，並給出有效整頓方向，環保局表示預計有200名人力投入12行政區讓防鼠工作更有效率。

北市「鼠類偵防師」今上路 環保局：垃圾桶蓋將改裝

台北市推出的鼠類偵防師15日上線，北市議員鍾佩玲對此質詢環保局，是否參照美國處理鼠患熱點的防治？以及鼠類偵防師上路後的加薪等。環保局表示，北市會針對垃圾桶加蓋改裝，也會加強巡檢，避免民眾在垃圾桶蓋上堆積垃圾，同時也會對於第一線人員提供慰勞獎勵。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。