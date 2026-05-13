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新北防鼠患 列管3964處、5月底完成全市第2次消毒

中央社／ 新北13日電

新北市政府今天表示，防範發生鼠患，已針對3964處重點區域加強環境整頓與清潔消毒，並自8日起啟動全市第2次消毒作業，預計5月底前完成，以防堵鼠患及傳染病風險擴大。

新北市政府衛生局長陳潤秋今天於市政會議指出，截至12日，全國漢他病毒症候群確定病例維持2例，雙北各1例，疫情尚未升溫。衛生局透過臉書（Facebook）、LINE群組、鄰里廣播系統及官網等多元管道，宣導「防鼠三不」觀念，包括「不讓鼠來、不讓鼠住、不讓鼠吃」，並結合食品衛生稽查加強公共衛生宣導。

環保局長程大維在會中表示，易積水地區、空地空屋、建築工地、市場夜市及攤販集中區等，均列為重點防治區域，目前已列管3964處，持續加強側溝清淤、清除髒亂點、維護公園環境及市場攤商自主清潔消毒。

程大維表示，今天舉行「環境衛生推動平台」會議，檢視各權管機關提報的鼠害防治計畫與執行進度，並推動社區共同參與環境改善。目前，各地加強防治稽查作業，計稽查巡檢後，告發87件。5月8日起已經啟動全市第2次消毒作業，預計5月底前全數完成。

此外，環保局將於5月20日舉辦首場「環境管理與鼠害防治實務教育訓練」，比照登革熱疫情期間「社區防蚊師」的概念，要求各場域權管單位及清潔隊員參與，強化第一線防治能力。

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