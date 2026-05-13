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老鼠只是餓了？動保團體籲「人道捕捉」 遭網嗆爆：每天去投放

聯合新聞網／ 綜合報導
鼠患議題備受關注，有超商在零食貨架旁擺放多片黏鼠板，盼防堵老鼠侵入破壞。中央社
鼠患議題備受關注，有超商在零食貨架旁擺放多片黏鼠板，盼防堵老鼠侵入破壞。中央社

近期全台各地爆發鼠患，台北市政府也啟動「社區鼠類偵防服務」，投入200名人力至12行政區，協助民眾找出鼠類防治的漏洞及環境管理死角。然而，PETA亞洲善待動物組織在臉書粉專發文指出，設黏鼠板捕鼠，對生命「是一場漫長而無助的折磨」，貼文底下引起不少網友論戰。

PETA亞洲善待動物組織貼文表示，老鼠只是想找一點食物，卻被困在黏鼠板上，恐懼讓牠不斷掙扎、顫抖，卻只換來更多的痛苦。被黏住的動物，也可能是意外闖入的幼鳥或其他小動物，牠們同樣會在恐懼、飢餓與脫水中逐漸耗盡力氣。

PET 亞洲善待動物組織認為，「如果被困住的是我們熟悉、心愛的動物，我們還會覺得這樣的方法合理嗎？」並建議解決鼠患其實有更好的選擇，例如，封堵入口、改善環境、使用人道捕鼠方式，而不是讓動物被虐待至死。

然而貼底底下引爆網友們怒火表示，「告訴我你家地址，我每天去投放老鼠，看你會不會這樣對待他們」、「那請問解決方法是什麼？」、「希望PETA也可以善待蚊子蟑螂」。

其他人則認為，「要不是人類環境不整理，怎會引來昆蟲動物，只要清乾淨，牠們自己會離開」、「以前家裡有一隻小麻雀不小心黏在上面，我想幫忙牠逃脫，卻越弄越糟」、「黏鼠板治標不治本，牠們只是越來越聰明不會踩上去」、「你要做的是不亂丟黏鼠板，而不是不買」。

友善動物協會也在官網進行「禁用殘忍黏鼠板」的連署，並舉國外為例，黏膠陷阱(Glue Trap)被視為「殘忍」、「不人道」的誘捕陷阱，包括英國、冰島、愛爾蘭、紐西蘭、德國等均在國內禁止一般民眾使用黏膠性陷阱。

除了黏鼠板捕鼠之外，目前驅鼠方式還有捕鼠籠（cage traps），這種設計為利用誘餌吸引老鼠進去，可讓老鼠被捕後仍能存活，後續則可交給專業的人員處置，相對減少老鼠的痛苦，缺點則是老鼠比較容易警覺這種大型裝置，所以不一定會上鉤。

老鼠

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