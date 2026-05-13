鼠類監測模型有譜？北市現行做法曝 環保局長：盼未來擴大範圍監測

北市近日鼠患議題延燒，環保局今天宣布15日起啟動社區鼠類偵防，由專業有證照防鼠班「鼠類偵防師」進入社區協助環境診斷。外界也好奇未來是否有鼠類監測模型來監測老鼠數量，環保局表示，目前將採用小範圍相對值監測，但與專家學者討論後期盼能從小範圍擴大至區域來取代整體監測。

徐世勳表示，上周開完專家小組會議後，對於是否有鼠類監測模型，不同於登革熱有布氏指數，專家學者建議，目前採用小範圍相對值模型偵測老鼠數量，未來會從單一市場擴大到不同區域，取代整體監測，參考國際經驗觀察「活躍鼠洞數」與「常態通報數」來建立相對準確的監測值。

針對台北市都更眾多是否會成為鼠患主因，徐世勳表示，都發局已提出要求，未來的都更案件在拆除前必須完成鼠患防治，確認後才能申領拆除執照，避免老鼠擴散。

而針對鼠患偵防師量能，徐世勳說，偵防師分布於12行政區，受理時會採取「一配一」或「一配二」模式，即一位偵防師搭配一至兩位助理。環保局補充，家戶診斷約2小時，社區規模大則可能需4到5小時，現階段原則上不會進入民眾家戶內部，主要針對建物周邊與公共空間進行診斷。