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鼠類監測模型有譜？北市現行做法曝 環保局長：盼未來擴大範圍監測

聯合報／ 記者洪子凱／台北即時報導
為協助市民精準落實鼠類防治，臺北市環保局上午有局長徐世勳率領正式啟動「社區鼠類偵防服務」，由具備病媒防治業專業技術人員證照且長年走在第一線的環保局消毒班夥伴擔任「鼠類偵防師」。記者曾吉松／攝影
為協助市民精準落實鼠類防治，臺北市環保局上午有局長徐世勳率領正式啟動「社區鼠類偵防服務」，由具備病媒防治業專業技術人員證照且長年走在第一線的環保局消毒班夥伴擔任「鼠類偵防師」。記者曾吉松／攝影

北市近日鼠患議題延燒，環保局今天宣布15日起啟動社區鼠類偵防，由專業有證照防鼠班「鼠類偵防師」進入社區協助環境診斷。外界也好奇未來是否有鼠類監測模型來監測老鼠數量，環保局表示，目前將採用小範圍相對值監測，但與專家學者討論後期盼能從小範圍擴大至區域來取代整體監測。

徐世勳表示，上周開完專家小組會議後，對於是否有鼠類監測模型，不同於登革熱有布氏指數，專家學者建議，目前採用小範圍相對值模型偵測老鼠數量，未來會從單一市場擴大到不同區域，取代整體監測，參考國際經驗觀察「活躍鼠洞數」與「常態通報數」來建立相對準確的監測值。

針對台北市都更眾多是否會成為鼠患主因，徐世勳表示，都發局已提出要求，未來的都更案件在拆除前必須完成鼠患防治，確認後才能申領拆除執照，避免老鼠擴散。

而針對鼠患偵防師量能，徐世勳說，偵防師分布於12行政區，受理時會採取「一配一」或「一配二」模式，即一位偵防師搭配一至兩位助理。環保局補充，家戶診斷約2小時，社區規模大則可能需4到5小時，現階段原則上不會進入民眾家戶內部，主要針對建物周邊與公共空間進行診斷。

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